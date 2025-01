Brebemi, parte del gruppo internazionale Aleatica, ha introdotto un innovativo progetto basato sull’utilizzo di droni per potenziare la sicurezza stradale. Il servizio, denominato “Drone Asset and Traffic Monitoring Project“, segna un significativo passo avanti nel monitoraggio traffico e nella gestione delle infrastrutture, consolidando l’impegno dell’azienda verso standard di sicurezza sempre più elevati.

Droni che operano fino a 120 metri di altezza

Il sistema prevede l’impiego di droni capaci di operare fino a un’altezza di 120 metri lungo le carreggiate dell’autostrada A35. Questi dispositivi tecnologici sono attivi in specifici orari diurni e notturni, con la possibilità di interventi immediati in caso di necessità. Dotati di un sistema di decollo e atterraggio autonomo da hangar dedicati, i droni sono gestiti e programmati in tempo reale dal centro di controllo di Brebemi.

Grazie alla tecnologia avanzata impiegata, i droni raccolgono dati in tempo reale su vari aspetti, tra cui lo stato della pavimentazione, delle barriere antirumore e delle reti di recinzione. Questo monitoraggio consente interventi tempestivi per la manutenzione e la gestione di eventuali criticità, contribuendo a ridurre i rischi per gli utenti della strada.

Autostrada Brebemi: passo in avanti per la sicurezza

L’autostrada Brebemi A35 si distingue come una delle prime autostrade italiane a implementare un sistema di monitoraggio così sofisticato. Già nota per essere stata la prima in Italia a ottenere la certificazione internazionale iRap, che garantisce elevati standard di sicurezza, l’autostrada rafforza ulteriormente la sua leadership nel settore con l’introduzione dei droni.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come l’integrazione di tecnologia avanzata nel settore dei trasporti possa migliorare efficienza e sicurezza. L’analisi dei dati in tempo reale consente ai responsabili dell’infrastruttura di prendere decisioni rapide e informate, migliorando il servizio offerto agli utenti. Nei prossimi mesi, il numero di droni in funzione aumenterà, ampliando ulteriormente le capacità di monitoraggio traffico. Questa evoluzione testimonia l’impegno di Brebemi nel garantire una gestione moderna e tecnologicamente all’avanguardia delle proprie infrastrutture.