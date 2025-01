Chi guida un’auto elettrica conosce bene il peso economico della ricarica elettrica presso le stazioni autostradali, dove i costi possono facilmente superare 1 €/kWh. Tuttavia, l’Autostrada del Brennero si distingue nel panorama italiano offrendo tariffe straordinariamente competitive, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori attenti al risparmio.

Ricarica elettrica a prezzo competitivo

Le stazioni di servizio lungo la A22 propongono un costo di soli 0,43 €/kWh per la ricarica ultra rapida a 150 kW, un prezzo che si posiziona ben al di sotto della media nazionale. Questo valore è persino più vantaggioso rispetto alle tariffe dei Supercharger Tesla, che per gli abbonati possono scendere fino a 0,46 €/kWh. Da notare, però, che Tesla non offre colonnine direttamente in autostrada, obbligando i conducenti a uscire dai caselli per accedere alle proprie stazioni.

La convenienza non si ferma qui. Lungo la A22, i viaggiatori possono scegliere altre opzioni di ricarica a costi contenuti: le stazioni multi-standard fino a 50 kW applicano una tariffa di 0,38 €/kWh, mentre i charger AC fino a 22 kW permettono di ricaricare a soli 0,33 €/kWh. Sebbene quest’ultima soluzione richieda tempi più lunghi, rappresenta una scelta ideale per chi desidera ottimizzare i costi durante il viaggio.

Politica interessante sull’Autostrada del Brennero

Questa politica di prezzi accessibili assume particolare rilievo in un contesto dove, in molte altre stazioni di ricarica ad alta potenza in Italia, i costi superano frequentemente 1 €/kWh. L’approccio adottato dall’Autostrada del Brennero si configura come un modello virtuoso per promuovere la mobilità sostenibile, rendendo l’utilizzo dei veicoli elettrici più conveniente e alla portata di tutti.

Per chi desidera approfittare di queste tariffe vantaggiose, è possibile consultare l’elenco completo delle aree di servizio dotate di colonnine elettriche direttamente sul sito ufficiale dell’Autostrada del Brennero. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile, accessibile ed efficiente, rispondendo alla crescente domanda di infrastrutture di ricarica moderne e convenienti.