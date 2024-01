Stellantis: un anno di grandi progressi per Mobilisights

Mobilisights sta rivoluzionando il campo delle applicazioni per i veicoli connessi, sfruttando i dati provenienti dalle auto connesse del gruppo Stellantis allo scopo di creare soluzioni intelligenti che ottimizzano l’efficienza dell’intero settore automobilistico. L’azienda ha avviato le sue attività un anno fa con l’obiettivo di promuovere una mobilità più intelligente, utilizzando l’accesso privilegiato ai dati dei veicoli connessi provenienti dai modelli dei 14 rinomati brand di Stellantis. Durante il suo primo anno di operatività, ha sviluppato soluzioni innovative e ha siglato diverse partnership strategiche.

Ad un anno dal suo lancio Mobilisights migliora le esperienze delle flotte e dei consumatori

Mobilisights ha realizzato cinque pacchetti di dati per adattarsi alle varie esigenze dei propri clienti. Questi includono pacchetti specifici per i gestori di flotte in Europa e Nord America, nonché pacchetti mirati allo sviluppo di offerte assicurative personalizzate. Inoltre, hanno sviluppato un’offerta di dati in streaming per facilitare la gestione ottimizzata della ricarica dei veicoli elettrici. Queste soluzioni consentono alla società di offrire valore aggiunto a una vasta gamma di clienti, dai provider di noleggio auto e servizi telematici a partner impegnati nell’elettrificazione del settore automobilistico.

Ricordiamo che Mobilisights ha stretto partnership strategiche con vari leader del settore e con start-up innovative, tra cui Free2move, Geotab, Guidepoint Systems, Echoes, Ocean-Orange Business, Webfleet, MotorQ, CerebrumX e Axa per le assicurazioni Stellantis.

Sanjiv Ghate, CEO di Mobilisights ha affermato: “Abbiamo sfruttato i dati per favorire una mobilità più interconnessa. Il nostro percorso è appena iniziato. Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti insieme ai nostri clienti per creare un ecosistema più sicuro ed efficiente. Non ci accontentiamo di progredire; miriamo a essere i precursori di una mobilità più intelligente, passo dopo passo.”