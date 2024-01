Stellantis domina in Italia nel segmento dei veicoli commerciali

Nel 2023, il gruppo Stellantis ha concluso l’anno con una quota di mercato del 45,5 per cento nel segmento dei veicoli commerciali in Italia. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha venduto oltre 88.600 unità, registrando un aumento del 21 per cento rispetto al 2022. Il marchio Fiat Professional si è distinto, raggiungendo una quota del 26,1 per cento. Il modello Fiat Ducato ha particolarmente aumentato la propria quota nel suo segmento, arrivando al 29,3 per cento con un incremento del 9,9 per cento rispetto all’anno precedente.

Stellantis nel 2023 ha ottenuto una quota del 45,5% e la vendita di oltre 88.600 unità

Tutti gli altri marchi del Gruppo Stellantis hanno mostrato crescita nelle vendite e nella quota di mercato: Citroën (oltre 14.000 unità, quota del 7,2 per cento), Peugeot (oltre 11.500 unità, quota del 5,9 per cento) e Opel (oltre 8.700 veicoli venduti, quota del 4,5 per cento). Anche nel settore dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis ha mantenuto la leadership nel 2023 con una quota di mercato del 47,5 per cento. Opel ha ottenuto il miglior risultato con una quota del 22,1 per cento, seguito da Fiat Professional, Citroën e Peugeot con quote rispettivamente dell’11,9 per cento, del 6,9 per cento e del 6,5 per cento.

Segnaliamo inoltre che l’85 per cento dei veicoli prodotti nello stabilimento di Atessa (Chieti) viene esportato a livello internazionale, evidenziando l’importanza strategica di questo impianto italiano nell’ambito della strategia Pro One di Stellantis. Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia ha affermato che il gruppo anche nel 2023 ha rafforzato la sua posizione nel settore. Questo grazie soprattutto al sostegno di una rete di vendita che offre le soluzioni migliori per i clienti.