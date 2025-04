Rarità su quattro ruote, design iconico e storia della mobilità: questi gli ingredienti dell’atteso Auto Motor Turin Show 2025, in programma dal 4 al 6 aprile presso il Lingotto Fiere di Torino.

Icone che hanno segnato la storia dell’auto italiana

La seconda edizione dell’evento vedrà tra i protagonisti il dipartimento Stellantis Heritage, custode del patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo, che esporrà quattro vetture straordinarie provenienti dalla sua collezione aziendale. L’Heritage Hub, spazio polifunzionale situato nello storico stabilimento di Mirafiori che nel 2024 ha accolto oltre 12.000 visitatori, sarà rappresentato con alcuni dei suoi tesori più significativi.

I visitatori potranno ammirare l’affascinante Fiat 500 Coupè Zagato, prototipo presentato al Salone di Ginevra 2011, contraddistinto dal caratteristico tetto a “doppia bolla” che combina elegantemente sportività e funzionalità.

L’anima sportiva di Stellantis Heritage sarà rappresentata da due modelli leggendari: l’Abarth 124 Rally, prototipo del 2016 nato dall’esperienza della Squadra Corse Abarth per riportare il marchio dello Scorpione nelle competizioni più impegnative, e la rarissima Lancia Delta S4 Stradale. Quest’ultima, prodotta in soli 200 esemplari per omologazione FIA del Gruppo B, vanta un sofisticato motore quattro cilindri con doppia sovralimentazione e trazione integrale, simbolo dell’eccellenza ingegneristica torinese.

Un’esposizione ricca di grandi pezzi del passato

A completare l’esposizione, la monoposto di Formula 1 Alfa Romeo 182, dotata di innovativo telaio in fibra di carbonio e sviluppata con il contributo del pilota Bruno Giacomelli, testimonianza dell’heritage sportivo del marchio.

Il programma prevede anche la presentazione, sabato 5 aprile alle 15:00, della quarta edizione del Festival Car, il Concorso d’Eleganza che celebra annualmente il design automobilistico a Revigliasco Torinese.

Per gli appassionati è prevista un’iniziativa speciale: uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso all’Heritage Hub per tutti i partecipanti all’Auto Motor Turin Show, valido dal 6 aprile al 5 maggio 2025, permettendo di prolungare l’esperienza immersiva nel mondo dell’automobilismo storico italiano. Torino, per qualche giorno, tornerà a respirare i fasti dell’epoca in cui era la capitale mondiale delle quattro ruote.