Stellantis: premio medio complessivo di 2112 euro per i dipendenti in Italia

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato i suoi risultati finanziari per il 2023 che sono stati molto positivi. Per questo motivo dunque il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato che una somma pari a 1,9 miliardi sarà elargita ai suoi dipendenti a livello globale per avere fornito un grosso contributo al raggiungimento di questi risultati.

Stellantis: in Italia i dipendenti riceveranno in media 2112 euro

In Italia i dipendenti del gruppo Stellantis riceveranno in media 2112 euro. Questo dato si riferisce a coloro a cui verrà applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). La somma sarà elargita nel corso del prossimo mese di aprile. La notizia è stata annunciata dalla stessa azienda attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore.

Specificamente, ai dipendenti soggetti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) sarà concesso un premio corrispondente al 7,2% della retribuzione, equivalente mediamente a 1812 euro lordi. A ciò si aggiungerà un riconoscimento straordinario di 300 euro lordi, portando così l’ammontare complessivo dell’erogazione al 8,5%. Il bonus complessivo per il 2023 riconosce la partecipazione di tutti i dipendenti in Italia ai risultati aziendali, valutati attraverso gli indicatori introdotti durante il recente rinnovo del contratto collettivo avvenuto l’anno scorso, seguendo il principio del “profit sharing” adottato da Stellantis.