Stellantis: Free2move acquisisce la società di gestione della flotta Kuantic

Free2move, fornitore internazionale di mobilità che fa parte di Stellantis, ha comunicato oggi di aver acquisito con successo Kuantic, leader nelle soluzioni di gestione della flotta. Kuantic offre servizi di connettività per migliorare l’efficienza delle flotte in tutto il mondo. Kuantic era stata fondata nel 2003 e apparteneva al fornitore francese di tecnologie per la mobilità Valeo. L’acquisizione è un passo importante per consolidare Free2move come fornitore di servizi di mobilità completo e per rafforzare il suo obiettivo di raggiungere 15 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e 2,8 miliardi di euro di ricavi entro il 2030, seguendo la strategia Dare Forward 2030 di Stellantis.

Ampliando l’offerta di accesso collettivo ai veicoli di Free2move, il fornitore di mobilità supporta le iniziative di Stellantis per rendere la mobilità facile e condivisa per i clienti privati e aziendali. Free2move ha l’obiettivo di diventare un fornitore globale di mobilità per privati e aziende, ampliando la sua rete B2B internazionale e dimostrando il suo impegno a offrire soluzioni di mobilità innovative, sostenibili ed efficienti.

In questo senso, l’acquisizione supporta anche la strategia Pro One per i veicoli commerciali di Stellantis, presentata di recente, che offre servizi di connettività e soluzioni di manutenzione preventiva per i clienti aziendali. L’acquisizione di Share Now, leader e pioniere del car sharing a flusso libero in Europa, nel luglio 2022 è stata la prima tappa nell’espansione dei servizi di mobilità e nella facilitazione della mobilità per i clienti. L’acquisizione recente di Kuantic completa l’approccio strategico volto a consolidarsi come fornitore di servizi di mobilità globale.