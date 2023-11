Stellantis firma accordo con CATL per la fornitura di batterie LFP in Europa

Stellantis e CATL hanno annunciato da pochi minuti la firma di un accordo non vincolante (MoU) per la fornitura locale di celle e moduli di batterie LFP, destinati ad alimentare la produzione europea di veicoli elettrici del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA. Per sostenere l’ambiziosa strategia di elettrificazione dell’azienda guidata da Carlos Tavares, le due società stanno anche valutando la possibilità di creare una joint venture corrispondente.

Stellantis e CATL firmano accordo per la fornitura di batterie LFP in Europa

Il memorandum d’intesa prevede una collaborazione a lungo termine tra CATL e Stellantis attorno a due distinti assi strategici: da un lato lo sviluppo di un’audace roadmap tecnologica per supportare la commercializzazione dei veicoli elettrici di Stellantis e, dall’altro, l’identificazione di nuove opportunità per rafforzare la catena del valore delle batterie. La lunga durata e l’eccellente stabilità termica della tecnologia LFP consentiranno a Stellantis di commercializzare autovetture, crossover e SUV elettrici di alta qualità, durevoli e convenienti nei segmenti B e C.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e il 50% delle vendite di BEV per autovetture e veicoli leggeri negli Stati Uniti entro il 2030. Stellantis è attualmente sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038. E allo stesso tempo, il gruppo automobilistico sta costruendo un gruppo di partner chiave per garantire una fornitura stabile e con una bassa impronta di carbonio di materiali essenziali per il suo futuro elettrificato.