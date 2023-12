Stellantis e Valeo lanciano la prima telecamera montata su parabrezza rigenerata

Stellantis e Valeo sono partner di lunga data. Le due aziende hanno deciso di celebrare nel migliore dei modi la propria collaborazione che ormai dura da qualche tempo lanciando prima videocamera montata sul parabrezza rigenerata da Valeo presso il suo Circular Electronics Lab a Nevers in Francia.

Ecco la prima videocamera rigenerata montata sul parabrezza realizzata da Stellantis e Valeo

Ricordiamo che la rigenerazione è un processo industriale standardizzato, che prolunga la vita di un prodotto usato, riportandolo alle condizioni e alle funzioni originali. Assicura anche qualità e prestazioni stabili, insieme alla stessa garanzia delle parti nuove. Questa affidabilità lo rende un elemento essenziale del business di entrambe le società in relazione all’economia circolare. Stellantis e Valeo hanno dimostrato in molte occasioni di puntare forte su questo processo industriale in maniera da raggiungere l’ambizioso obiettivo Carbon Net Zero entro il 2038.

In collaborazione con Stellantis, Valeo ha realizzato con successo una videocamera rigenerata in un anno, risparmiando fino al 99 per cento delle risorse naturali rispetto a quelle nuove. Questa fotocamera, la prima di questo tipo di Valeo, offre la stessa garanzia di 2 anni e le stesse prestazioni delle parti nuove. Stellantis è la prima casa automobilistica a integrare questa tecnologia nella sua offerta post-vendita, diventando pioniera di una nuova linea di prodotti intera dedicata agli ADAS nella gamma europea REMAN SUSTAINera, che comprende ora 38 linee di prodotti.

SUSTAINera, l’etichetta che contraddistingue l’offerta di ricambi Stellantis per l’economia circolare, assicura fino all’80% di risparmio di materia prima e fino al 50% di CO2 non emessa rispetto a ricambi nuovi equivalenti*. Valeo è il primo fornitore a adottare le nuove etichette di sicurezza, che espongono in modo chiaro il logo SUSTAINera.

A proposito di ciò, Alison Jones, Vicepresidente senior, Global Circular Economy ha dichiarato che questo è un esempio perfetto del fatto che il gruppo automobilistico e Valeo si impegnano sempre di più nella creazione di nuovi prodotti di rigenerazione per offrire ai propri clienti un futuro sempre più sostenibile.