Renault e Valeo sviluppano un nuovo motore elettrico che potrebbe cambiare tutto

Renault e Valeo hanno annunciato di aver investito in un nuovo motore elettrico innovativo e sostenibile, che non utilizza terre rare. Il motore, chiamato E7A, debutterà sulle auto elettriche del gruppo francese alla fine del 2027. Il nuovo motore si basa su una nuova tecnologia brevettata che permette di avere una maggiore potenza e coppia rispetto ad altri tipi di motori. Il motore ha anche un sistema di frenata integrato, che riduce il peso e lo spazio occupato dal sistema frenante. Il motore è inoltre dotato di un’architettura all-in-one molto compatta, che occupa il 30% di spazio in meno rispetto ai motori attualmente montati sulla Zoe e sulla Megane E-Tech.

Renault ha presentato il prototipo dell’E7A, un motore elettrico completamente nuovo ed estremamente piccolo con quasi 300 CV

La caratteristica principale del motore E7A è la sua sostenibilità, poiché non richiede l’uso di materie prime rare, come il neodimio o il disprosio, che sono indispensabili per i motori con magneti permanenti. Questo comporta una riduzione del 30% dell’impronta carbonica in fase di produzione, oltre a una maggiore sicurezza nella catena di approvvigionamento.

Il motore E7A sarà compatibile con le architetture a 800 volt, che consentono una ricarica più rapida delle batterie. Il motore sarà disponibile in due versioni: una a trazione posteriore con una potenza di 272 CV e una batteria da 54 kWh, e una a trazione integrale con due motori per una potenza totale di 428 CV e una batteria da 75 kWh. L’autonomia dichiarata sarà di circa 400 km per la versione a due ruote motrici e di circa 360 km per quella a quattro ruote motrici.

Il motore E7A è frutto della collaborazione tra Renault e Valeo, che hanno unito le loro competenze nello sviluppo e nella produzione di motori elettrici. La casa francese ha apportato la sua esperienza nei motori sincroni a eccitazione elettrica, che ha introdotto nel settore automobilistico nel 2012 con la Zoe. Valeo ha contribuito con la sua specializzazione nella tecnologia hairpin, che consiste nell’assemblare i fili di rame in modo da ottimizzare lo spazio all’interno dello statore.

Il motore E7A è ancora in fase di prototipo e verrà presentato più avanti. Attualmente il motore E7A è sottoposto a un rigoroso perfezionamento per soddisfare gli standard del settore. L’inizio della produzione in serie nello stabilimento di Cléon del Gruppo Renault è previsto entro la fine del 2027, segnando una pietra miliare significativa nell’evoluzione della tecnologia dei veicoli elettrici.