Stellantis: dopo il CES annulla la sua partecipazione anche al SEMA e a Los Angeles Auto Show

Stellantis ha deciso di annullare l’esposizione programmata e tutte le altre presentazioni al SEMA (Las Vegas dal 31 ottobre al 3 novembre 2023) e al LA Auto Show (16-26 novembre 2023), come parte del suo piano di emergenza. Questo sempre a causa dei costi dovuti agli scioperi dei dipendenti organizzati dal sindacato UAW che negli Stati Uniti stanno costando milioni di dollari al gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Già in precedenza l’azienda aveva dovuto mette fine ai suoi piani in vista del CES di Las Vegas.

Stellantis: dopo il CES il gruppo automobilistico rinuncia anche al SEMA e al LA Auto Show

Stellantis aveva dichiarato in precedenza che stava “eseguendo contromisure globali” per affrontare le sfide finanziarie derivanti dagli attacchi UAW. Tuttavia, il comunicato stampa non diffuso nei giorni scorsi non aveva fornito dettagli specifici riguardo a queste contromisure. Di conseguenza, non era chiaro se Stellantis si ritirerà anche da altri eventi automobilistici. Adesso però abbiamo saputo che lo stop verrà esteso anche a SEMA e Los Angeles Auto Show. Dunque è vera emergenza per il gruppo automobilistico negli Stati Uniti. Vedremo dunque quali altre conseguenze ci saranno se gli scioperi si protrarranno ancora a lungo come molti nel settore temono.