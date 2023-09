Stellantis dimezzerà il peso della batterie delle sue auto elettriche entro il 2030

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha fissato un obiettivo ambizioso per il 2030: ridurre del 50% il peso delle batterie delle sue auto elettriche, per rendere i veicoli più leggeri e paragonabili a quelli a combustione. “La batteria oggi è troppo pesante; il veicolo è troppo pesante. Non dovremmo andare indietro”, ha dichiarato Ned Curic, responsabile dell’ingegneria e della tecnologia, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro tecnologico per le batterie di Mirafiori, a Torino.

Curic ha spiegato che l’obiettivo di Stellantis è di dimezzare il peso del pacco batteria attraverso l’introduzione di nuove tecnologie leggere e un miglioramento dell’efficienza del packaging delle celle. Stellantis ha investito quest’anno in Lytten, una società della Silicon Valley che sta sviluppando batterie al litio-zolfo più leggere. Queste batterie, oltre a ridurre il peso, abbassano i costi e le emissioni di carbonio, utilizzando materiali meno esotici rispetto alle batterie al litio-ione. Curic ha citato anche le batterie al sodio-ione come un’altra possibile alternativa. Le batterie al sodio-ione sono considerate una soluzione molto più economica e sono in fase di sviluppo da parte di produttori cinesi come CATL.

Il nuovo centro di Mirafiori consentirà a Stellantis di progettare, sviluppare e testare pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software per i prossimi modelli dei marchi Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Peugeot, Opel e altri. Il gruppo automobilistico ha speso 40 milioni di euro per realizzare il centro, che riutilizza una sezione di una ex fabbrica Fiat. Il centro dispone di 32 camere climatiche, che gli consentono di testare fino a 47 pacchi batteria in parallelo. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno nei prossimi mesi dall’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.