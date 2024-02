Stellantis: cresce l’economia circolare nel 2023

Nel 2023, l’unità organizzativa di Economia Circolare di Stellantis ha dimostrato una straordinaria vitalità, confermando il proprio ruolo cruciale all’interno del Gruppo nel perseguire l’obiettivo delle zero emissioni nette di CO2 entro il 2038, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030. La sua attività, basata sulla strategia delle 4R (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo), ha registrato un notevole aumento del 18% nel fatturato globale rispetto al 2022. Questo successo è stato evidenziato dall’espansione della gamma completa di ricambi sostenibili in tutte le 4R, che ora coprono il 15,2% del fabbisogno post-vendita dei clienti.

L’attività di Economia Circolare sta crescendo a livello globale. Nel novembre dello scorso anno, Stellantis ha inaugurato il primo Hub di Economia Circolare SUSTAINera a Mirafiori, focalizzato sulla rigenerazione di motori, cambi e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici, nonché sul ricondizionamento e smantellamento dei veicoli, con l’obiettivo di industrializzare le attività di recupero e riutilizzo sostenibile di componenti e materiali.

In Europa, Stellantis ha lanciato SUSTAINera, una joint venture con Galloo, per fornire una soluzione completa per il ritiro e il riciclo dei veicoli a fine vita. A gennaio 2024 è stato lanciato il servizio online www.valorauto.com. Inoltre, Stellantis ha firmato un memorandum d’intesa con Orano per una futura joint venture per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita in Europa e Nord America. In Brasile, SUSTAINera ha ricevuto l’Automotive Business Award 2023 nella categoria ESG, riconoscendo l’innovazione e il contributo positivo nel settore automobilistico e della mobilità.

La rigenerazione rappresenta il fulcro del successo della business unit di Economia Circolare. Nel 2023, SUSTAINera ha ampliato la sua gamma di componenti rigenerati, includendo la prima videocamera rigenerata per parabrezza in collaborazione con Valeo e nuovi serbatoi SCR rigenerati in conformità agli standard Euro 6.1/6.2.

Negli Stati Uniti, SUSTAINera ha ampliato la gamma di cambi rigenerati, estendendo l’offerta al Model Year 21 e ai motori HEMI, e ha migliorato le opportunità di approvvigionamento per soddisfare la domanda dei clienti. Il sistema informatico integrato “Back in the Box”, lanciato nel 2023, ottimizza il flusso logistico per la restituzione dei tolti d’opera.

Nel 2023, le vendite di ricambi originali usati multimarca gestite tramite la piattaforma B-Parts dal gruppo automobilistico sono aumentate del 63% rispetto al 2022, con una copertura su 160 Paesi. B-Parts dispone ora di uno stock di 7 milioni di ricambi usati provenienti da centri di rottamazione certificati. L’attività di riparazione è stata potenziata, e sono stati introdotti 24 centri E-Repair per le batterie ad alta tensione in diverse regioni.

Stellantis si impegna a mantenere il trend di crescita nel 2024, ampliando l’offerta di componenti sostenibili e rendendo obbligatori gli imballaggi ecologici per i fornitori nell’area Enlarged Europe. B-Parts si espanderà negli Stati Uniti entro marzo 2024, mentre è prevista la finalizzazione della joint venture con Orano per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici. L’obiettivo è raggiungere oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030, contribuendo così all’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2038.