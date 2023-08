Stellantis cerca un partner cinese per le auto elettriche

Stellantis starebbe valutando un accordo con un’azienda cinese che produce auto elettriche. Lo ha riferito nelle scorse ore Bloomberg che ha citato fonti vicine alla vicenda. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sta cercando di rafforzare la propria presenza nel più grande mercato automobilistico del mondo. Il gruppo non ha ancora raggiunto alcuna decisione definitiva.

Stellantis potrebbe allearsi in Cina con Zhejiang Leapmotor Technologies

Secondo queste indiscrezioni, una delle case automobilistiche coinvolte nel gioco è Zhejiang Leapmotor Technologies. Seguendo l’esempio dei suoi concorrenti, Stellantis sta valutando opzioni come un investimento in un’azienda locale di auto elettriche e una partnership commerciale per aiutarla a crescere in Cina. Tra l’altro, sempre secondo Bloomberg, questa azienda avrebbe suscitato l’interesse anche di altre case automobilistiche molto importanti come Volkswagen.

Il capo di Stellantis, Carlos Tavares, in Cina ha deciso di perseguire una strategia che prevede la riduzione al minimo degli investimenti in produzione di auto in Cina a favore delle cooperazioni e delle partnership. Il gruppo ha interrotto la produzione nella sua unica fabbrica Jeep in Cina lo scorso anno e sta valutando la possibilità di terminare tutta la produzione di automobili nel paese.

Tavares ha dichiarato a luglio di essere soddisfatto della sua decisione di tagliare la produzione in Cina. Ha aggiunto che concorrenti come Volkswagen e General Motors sono sotto pressione in Cina perché i produttori di veicoli locali stanno tagliando i prezzi. Vedremo dunque che novità arriveranno peril gruppo automobilistico dall’importante paese asiatico.