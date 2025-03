Un tasso alcolemico oltre lo zero, un conducente positivo, una sanzione di circa 1.000 euro, la sospensione della patente per almeno 15 giorni e la decurtazione di 12 punti. Questi i numeri del recente caso di Verbania, dove solo il tempestivo intervento della polizia stradale ha evitato che studenti di una scuola media viaggiassero su un pullman guidato da un autista in stato di ebbrezza. Dunque, l’alcoltest stavolta è stato provvidenziale.

Gita scolastica a rischio

L’episodio si è verificato durante un controllo di routine su un autobus in partenza per una gita scolastica a Milano. Il conducente, un quarantenne della provincia di Pavia, è risultato positivo all’alcoltest, violando così il Codice della Strada che impone un limite di tasso alcolemico pari a 0,0 g/l per i conducenti professionali. Oltre allo stato di ebbrezza, gli agenti hanno riscontrato diverse altre irregolarità: mancato inserimento della carta tachigrafica e violazione dei tempi di guida e riposo nei giorni precedenti, infrazioni che hanno portato a sanzioni aggiuntive.

Nonostante il ritardo nella partenza, la gita è stata comunque possibile grazie alla ditta di trasporti milanese che ha prontamente sostituito l’autista, garantendo così la sicurezza stradale degli studenti. Il caso si inserisce in un contesto di maggiore attenzione da parte della polizia stradale di Verbania, che dall’inizio dell’anno ha ispezionato ben 25 autobus destinati alle gite scolastiche. Questi controlli, frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione, mirano a tutelare la sicurezza degli studenti durante i viaggi d’istruzione.

Cosa dice il Codice della Strada

La normativa italiana prevede sanzioni particolarmente severe per i conducenti professionali trovati con alcol nel sangue, mentre per gli altri automobilisti il limite consentito è di 0,5 g/l. Le penalità aumentano proporzionalmente al tasso alcolemico rilevato, arrivando a prevedere anche pene detentive nei casi più gravi.

L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto dei tempi di guida e riposo e dell’utilizzo corretto della carta tachigrafica, strumenti fondamentali per prevenire incidenti causati da stanchezza o disattenzione. La vicenda rappresenta un monito significativo per tutte le aziende di trasporto e i conducenti sull’importanza di comportamenti responsabili e conformi alle normative vigenti, specialmente quando si trasportano minori in contesti scolastici.