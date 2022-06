Una Smart riesce a contenere Shaquille O’Neal? [Video]

Di solito i grandi assi dello sport viaggiano su auto da sogno, ma non sempre è così. Lo conferma il video odierno, che riprende Shaquille O’Neal a bordo della sua piccola Smart, durante un’uscita per le strade di New York. Quando lo hanno visto in giro, diversi fan si sono avvicinati a lui per una foto insieme, da custodire gelosamente nel cassetto dei ricordi. Nessuno di loro, però, avrebbe mai pensato che l’ex cestista sarebbe salito al posto guida della piccola Fortwo. La scena ha suscitato una certa sorpresa.

Auto in scala per il gigante del basket

In molti, con la smartphone, hanno immortalato lo sportivo statunitense sull’inatteso mezzo a quattro ruote. Uno di questi video è stato pubblicato su YouTube, guadagnando presto una grande popolarità. I fotogrammi mostrano la difficoltà di Shaquille O’Neal a salire a bordo della Smart. A rendere complessa l’impresa ci pensano la sua altezza, di ben 216 centimetri, e la stazza non proprio da fuscello.

Il tifoso che ha eseguito le riprese, mentre lo filma chiede al giocatore se l’auto sia effettivamente sua, ricevendo in cambio una risposta affermativa. Strano che l’ex stella del basket abbia scelto per gli spostamenti quotidiani una vettura come questa, sicuramente pratica, ma dove non riesce ad evitare di toccare il volante con le gambe. Verrebbe più facile immaginarlo al posto guida di un grosso SUV o di una Rolls-Royce, ma lui ha scelto un mezzo diverso. Ognuno, del resto, è libero di comprare ciò che vuole. Gli sportivi più famosi non fanno eccezione.

Difficile immaginare uno come O’Neal su una Smart

Ricordiamo che Shaquille O’Neal è stato un divo della NBA. Fra l’altro, ha militato in squadre come i Los Angeles Lakers, con cui ha vinto tre titoli consecutivi. Un quarto sigillo è stato messo a segno con i Miami Heat. Ricordato anche per la sua forze fisica, “Shaq” (questo uno dei suoi nomignoli) è anche attore, rapper e opinionista sportivo. I soldi per comprare delle fuoriserie non gli mancano certo, ma per l’uscita a New York filmata dai fan ha puntato su una ben più comune Smart, anche se scomoda per lui, vista la stazza. A voi le immagini.