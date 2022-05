Sembra ieri quando Rolls-Royce presentò la Boat Tail, l’auto nuova più costosa al mondo, con un prezzo non inferiore a 20 milioni di sterline. Si trattava però di una serie limitatissima di tre esemplari unici e ora è stata finalmente svelata la seconda.

A livello di forma è identica a quella che abbiamo visto, ma la differenza sta nel tema e nelle opzioni di personalizzazione scelte dal cliente. L’identità del proprietario non è trapelata, ma Rolls-Royce ha annunciato che si tratta di una persona legata al mondo dell’arte, con una vasta collezione di automobili custodita in un museo privato a loro dedicato.

Rolls-Royce Boat Tail: il secondo esemplare ispirato alla madreperla

Per gli interni il cliente misterioso ha scelto la “madreperla” come tema esclusivo, in onore del padre che iniziò la sua carriera in quel settore.

Questo ai fini pratici si traduce in una combinazione di colori completamente diversa dall’altro esemplare. Il marchio ha definito il colore del corpo principale come “un brillante mix di ostrica e rosa tenue, con grandi fiocchi di mica bianca e bronzo che aggiungono una qualità perlescente unica che cambia sottilmente in diverse condizioni di luce”.

Il colore è abbinato a una tonalità cognac più scura sia sul cofano che intorno alla griglia. Il tronco, che, come già sapevamo, si apre longitudinalmente in due sezioni, è di legno scuro con striature dorate. Questo tono complessivamente più caldo è replicato anche negli interni che, non a caso, mantengono i soliti materiali premium.

Rolls-Royce non ha parlato del motore di questa nuova Boat Tail, ma come per il primo esemplare viene mantenuta la meccanica di serie, con il caratteristico blocco biturbo 6.75 V12 da 563 CV.

La terza rimarrà anonima

Anche per quanto riguarda il prezzo della Rolls-Royce Boat Tail, non è stata comunicata ufficialmente una cifra, ma è logico che sia uguale o vicino a quella della copia precedente, che era costata 20 milioni di sterline, 23 milioni di euro.

Da notare infine che si tratta dell’ultima Rolls Royce Boat Tail che verrà presentata in società, dal momento che il brand ha comunicato che il terzo armatore ha chiesto di mantenerla privata. Pertanto, non sapremo (fino a quando qualcuno non la sveli) che tipo di finiture e specifiche ha.