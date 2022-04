La piccola Smart diventa un Monster Truck con Gotham Garage

La Smart è diventata un’icona soprattutto per una caratteristica per la quale praticamente non ha avuto rivali nella sua storia: le dimensioni. Piccola, compatta, con solo due posti e perfetta per l’uso quotidiano nella giungla cittadina.

Ora, agli antipodi del mondo delle auto ci sono i terrificanti Monster Truck, mastodontiche elaborazioni meccaniche che si esibiscono in bizzarri show in cui schiacciano normali auto come moscerini. E con Gotham Garage la Smart si è trasformata proprio in uno di questi bisonti a quattro ruote. Per chi la riconosce, è apparsa lo scorso anno nello show Netflix Car Masters.

Ruote enormi e sospensioni regolabili rialzate

La base di partenza, quasi irriconoscibile, di questa elaborazione inedita, è una Smart Fortwo Passion del 2012. Tanto per cominciare monta gigantesche ruote da 30 pollici create appositamente su cerchi in acciaio da 15 pollici. Le sospensioni, ovviamente, sono state rialzate di 20 cm per ospitare gli sproporzionati pneumatici e montano un sistema di regolazione con bracci posteriori realizzati su misura. Per lo stesso motivo i parafanghi sono stati tagliati e i passaruota maggiorati con nuovi elementi in plastica.

Non mancano fondamentali accessori off-road tra cui le piastre paramotore, il portapacchi superiore per trasportare una gomma di scorta in più e un gigantesco rollbar montato sopra alla cellula di sicurezza della Smart. E per finire questa Smart imprevedibile monta, al’lanteriore, anche un verricello capace di rimorchiare fino a 1.800 kg.

Abitacolo e motore originali

Cosa strana, l’abitacolo è stato mantenuto praticamente identico a quello di serie della Smart, eccetto per il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici. Nessuna modifica neanche dal punto di vista meccanico visto che sotto alla carrozzeria si trova l’originale tre cilindri da 70 CV con la trazione sulle sole ruote posteriori abbinato a un cambio automatico sequenziale a cinque marce.