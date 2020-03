Smart fortwo EQ: la versione speciale parisblue in serie limitata

Di Dario Montrone martedì 10 marzo 2020

Nuova versione speciale per l'elettrica Smart fortwo EQ, disponibile in soli 150 esemplari e riconoscibile per la colorazione blu sapphire.



La gamma italiana della Smart fortwo EQ a propulsione elettrica è stata ampliata alla versione speciale parisblue, disponibile in soli 150 esemplari. Esteticamente, è riconoscibile per il pacchetto edizione speciale blu che prevede la colorazione blu sapphire sia per i bodypanels della carrozzeria che per la cellula Tridion.

Oltre a quanto già previsto con l'allestimento prime, la nuova Smart fortwo EQ parisblue ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega Brabus da 16 pollici di diametro, bracciolo centrale, bundle telecamera, sensori di parcheggio, sistema multimediale Smart Media System, tetto panorama, fari Full Led, luci ambient e consolle in carbon look. Inoltre, lo specifico equipaggiamento comprende anche i vari pacchetti exclusive, 'ready to' package e winter package.

La nuova Smart fortwo EQ parisblue è in vendita al prezzo di 30.695 euro con il caricatore di bordo da 4,6 kW, mentre la declinazione con il caricatore di bordo da 22 kW costa 31.195 euro, esattamente 500 euro in più. Sul mercato italiano saranno disponibili solo 30 esemplari con il caricatore da 4,6 kW, più 120 unità con il caricatore da 22 kW.