Chi ha detto che per guidare bisogna aspettare i 18 anni? La nuova Smart 4Teen ‘Bespoke Edition’ si propone di rivoluzionare la mobilità dei giovanissimi, trasformando le iconiche Smart fortwo in una moderna microcar elettrica adatta a quattordicenni e sedicenni.

Assemblata da Aznom

Questo innovativo progetto nasce dalla collaborazione tra Aznom Automotive di Monza e Newtron, che recuperano le Smart fortwo di prima generazione (2003-2007) per convertirle in veicoli elettrici ecosostenibili. Il cuore di questa trasformazione è un motore elettrico da 15 kW alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 11,4 kWh, in grado di offrire prestazioni personalizzate in base all’età del conducente.

Per i quattordicenni, la versione L6e raggiunge i 45 km/h con un’autonomia di 140 km per singola ricarica. I sedicenni, invece, possono optare per la versione L7e, capace di toccare i 90 km/h con un’autonomia di 90 km. Entrambe le versioni sono compatibili sia con la ricarica domestica che con le colonnine pubbliche, garantendo una maggiore flessibilità per la mobilità urbana.

La sicurezza è un elemento distintivo di questo quadriciclo elettrico, che conserva tutti i sistemi di protezione della Smart originale: dalla cellula Tridion in acciaio agli airbag, dall’ABS all’ESP, fino ai pretensionatori delle cinture. Questa caratteristica lo rende unico rispetto alle altre microcar disponibili sul mercato.

La Smart ForTwo in versione microcar per giovani: il prezzo

Un altro punto di forza è la personalizzazione: gli acquirenti possono scegliere tra diverse combinazioni di colori e materiali per interni ed esterni, con optional come finiture carbon look, grafiche adesive e interni D-Spirit. Questo livello di esclusività si riflette nel prezzo di 24.339 euro (IVA inclusa), che, pur superiore alla media del segmento, è giustificato dall’elevata qualità costruttiva e dalla natura artigianale del prodotto.

Il progetto rappresenta una perfetta fusione tra sostenibilità ambientale e innovazione, offrendo una soluzione sicura e personalizzabile per la mobilità urbana dei più giovani.