Un nuovo modello ogni anno fino al 2026, ma nessuna traccia della fortwo. Smart continua la sua evoluzione nel mercato europeo, con la Smart #5 pronta al debutto e piani ambiziosi per il futuro, deludendo però le aspettative di chi sperava nel ritorno della citycar che ha reso celebre il marchio.

Smart, i prossimi modelli non saranno SUV

Il CEO di Smart Europe, Dirk Adelmann, ha illustrato una strategia che prevede l’introduzione di un nuovo veicolo annuale, anticipando che il prossimo modello si distaccherà dalla linea SUV adottata con #1, #3 e #5. Nonostante si prospetti un’auto di dimensioni più compatte, non sarà la tanto attesa erede della fortwo.

Le indiscrezioni su una possibile collaborazione con Renault per sviluppare una nuova citycar, sfruttando la piattaforma della Twingo, sono state smentite dai vertici aziendali. Sebbene esistano legami tra Geely (azionista di maggioranza di Mercedes) e la casa francese, al momento non ci sono trattative in corso in questa direzione.

La strategia di Smart rimane focalizzata sull’elettrificazione totale in Europa, escludendo categoricamente l’introduzione di versioni plug-in hybrid. La Smart #5 ne è un esempio concreto, con una batteria avanzata da 100 kWh a 800 Volt e capacità di ricarica fino a 400 kW.

Consolidamento della posizione premium

Il posizionamento nel segmento premium resta una priorità, come dimostrano le finiture e i materiali della #5. Tuttavia, la questione dei dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina potrebbe spingere verso l’apertura di uno stabilimento europeo, un’ipotesi ancora in fase di valutazione.

In questo contesto di profonda trasformazione, Smart si prepara ad affrontare le sfide future puntando su innovazione e sostenibilità, pur lasciando aperti interrogativi sul destino della sua storica identità come produttore di citycar compatte.