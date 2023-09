Smart #3 debutta in Europa con la nuova edizione 25th Anniversary

Smart #3 nelle scorse ore ha fatto il suo debutto europeo all’IAA Mobility Show 2023 dopo essere stato originariamente presentato all’Auto Shanghai lo scorso aprile. Con una lunghezza di 4,4 m questa è l’auto di Smart più grande di sempre. La vettura è più lunga di 13 cm e leggermente più larga (+2,2 cm) rispetto alla smart #1, ma più bassa di 8 cm. È anche più larga all’interno, nonostante entrambi i modeli offrano cinque posti: il passo è più generoso di 3,5 cm in questo nuovo SUV, quindi offrirà più spazio per le gambe nei sedili posteriori. Il suo bagagliaio promette 370 litri espandibili a 1.160 litri abbattendo gli schienali posteriori. Il frunk anteriore offre la stessa capacità della smart #1: 15 litri.

Smart #3 svelata all’IAA di Monaco

Per quanto riguarda il design della nuova Smart #3, la carrozzeria “coupé” rivela un muso profondo e un posteriore molto più corto, rivestito da un piccolo spoiler. Tuttavia, rispetto alla Smart #1 conserva le sue curve così come la firma luminosa sotto forma di fascia nella parte anteriore e sul portellone. Presenti inoltre maniglie a filo hanno che servono per garantire una migliore aerodinamica.

Il look sportivo di Smart #3 è rifinita con cerchi di grandi dimensioni (19 pollici). Da notare anche la presenza di un tetto panoramico. L’interno si distingue per un touch screen centrale da 12,8 pollici che si estende da una console centrale, così come un altro strumento digitale da 9,2 pollici posizionato dietro il volante, come sulla #1. Sono inclusi anche l’head-up display e i sedili in pelle.

La gamma dei motori della Smart #3 è identica a quella del fratello Smart #1: nel menù troviamo le versioni a trazione anteriore e integrale, composte da uno o due motori. Come nel B-SUV, la maggior parte delle varianti sono a trazione posteriore, con un unico motore elettrico collegato all’asse posteriore e che produce 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia. Le prestazioni sono identiche in tutti gli allestimenti: accelerazione 0-100 in 5,8 secondi e velocità massima di 180 km/h, limitata per risparmiare la batteria.

La versione mostrata all‘IAA di Monaco nelle scorse ore è la 25th Anniversary Edition. Si tratta di una edizione limitata. È disponibile esclusivamente con esterno bianco con accenti arancioni, cerchi in lega neri da 19 pollici e stemmi speciali. Sarà basata sulla versione top di gamma Brabus, che offrirà, tra gli altri, tetto in vetro, verniciatura speciale bicolore, sistema audio Beats e numerosi contenuti multimediali. Il primo paese europeo in cui quest’anno sarà disponibile il SUV coupé completamente elettrico è la Germania dove i prezzi partiranno da 43.490 euro per la versione base Pro+.