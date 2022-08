Smart #1 Brabus: grinta elettrica

La Smart #1 Brabus è l’evoluzione in chiave sportiva del nuovo SUV a batteria. Come è noto da tempo, Smart ha scelto di produrre esclusivamente vetture ad impatto zero. Adesso che è entrata nelle fila del colosso cinese Geely, ha realizzato il SUV Smart #1. Una scelta che va di pari passo con le richieste del mercato. Ora arriva una proposta griffata Brabus, che rende questa vettura a ruote alte particolarmente grintosa.

Smart #1 Brabus: elementi in rosso per un look sportivo

La cura del noto tuner per la Smart #1 Brabus si manifesta attraverso dei paraurti rivisitati, mediante il tetto rosso che termina con lo spoiler, ed i cerchi da 19 pollici. La vernice rossa caratterizza anche i retrovisori esterni, e le protezioni delle portiere. Nell’abitacolo il rosso contraddistingue parte dei poggiatesta, particolari della plancia, ed impreziosisce le cuciture dei sedili. Gli interni manifestano la loro sportività attraverso la pedaliera in metallo, il volante a 3 razze, ed i rivestimenti in pelle, microfibra ed Alcantara.

2 motori per avere più potenza

Le modifiche più importanti però sono quelle celate sotto le forme della Smart #1 Brabus. Infatti, il noto tuner di lusso dovrebbe arricchire la vettura di un ulteriore motore rispetto al modello originale. Al momento, il condizionale è d’obbligo, ma dai rumors si percepisce che il potenziale di questo SUV è decisamente più elevato della vettura da cui deriva. Infatti, l’auto di serie ha un motore capace di erogare 272 CV, che già di per sé rappresentano un valore tutt’altro che trascurabile. Con l’upgrade di Brabus si supererebbe la soglia dei 400 CV, arrivando, secondo alcune indiscrezioni dei media cinesi, a ben 434 CV.

C’è attesa per le prestazioni