A poche settimane dalla premiere la nuova SUV elettrica del marchio tedesco sbarca sul mercato con il via ai pre-ordini della Smart #1 Launch Edition.

Di questa versione di lancio ne arriveranno in Italia solo 150 esemplari dei 1.000 in totale destinati al mercato europeo. Con un prezzo di base che dovrebbe aggirarsi attorno ai 35.000 euro, l’ordine potrà poi essere confermato dai clienti a settembre quando verranno ufficializzati i listini.

Smart #1 Launch Edition: le caratteristiche estetiche

L’allestimento Launch Edition della nuova Smart #1 è caratterizzato dalla carrozzeria verniciata nella tonalità digital White con dettagli a contrasto in Matt gold. Le ruote montano cerchi da 19 pollici con un design personalizzato per questa edizione limitata e i fari adattivi sono dotati di tecnologia Matrix LED.

Gli interni e la dotazione di bordo

per gli interni Smart ha scelto sellerie in pelle e tessuto Total White. Come fuori, anche dentro s fanno notare id dettagli in Matt gold e non mancano il tetto panoramico e il badge “Launch Edition” con il numero dell’esemplare.

La Smart #1 di lancio è inoltre dotata del sistema di infotainment con touchscreen da 12,8 pollici, quadro strumenti digitale da 10,7 pollici, sistema di illuminazione ambientale, impianto stereo hi-fi Beats e telecamera a 360 gradi per il parcheggio automatico.

Sicurezza: livello 2 di guida autonoma

Per quanto riguarda il reparto sicurezza la SUV elettrica di Smart dispone di un pacchetto completo con Highway Assist, Traffic Jam Assist, Remote Parking Assist, Lane Change Assist e Blind Spot Detection.

Smart #1 Launch Edition: autonomia e tempi di ricarica

La Smart #1 Launch Edition, basata sulla piattaforma SEA, è spinta da un motore elettrico montato al posteriore da 272 CV di potenza e 343 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio da 66 kWh, che si ricarica dal 10 all’80% in 30 minuti con una presa a corrente continua da 150 kW, le permette di percorrere fino a 440 km con una sola ricarica completa, con una velocità massima di 180 km/h.