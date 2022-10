Smart #1: si aprono i preordini online

La nuova smart #1 si ordina online, basta qualche click, e si entra nella lista di coloro che guideranno per primi il nuovo compact SUV del brand. Un’operazione semplice che porta direttamente dal pc al nuovo corso di smart.

Basta un voucher di 500 euro per iniziare

La procedura per accaparrarsi le prime smart in formato SUV prevede l’acquisto di un pre-order voucher da 500 euro. In seguito è possibile iniziare a configurare la propria #1, partendo dalle tre versioni disponibili navigando su questo sito: https://it.smart.com/it/customizer/. Ovviamente, quella che una volta era la cosiddetta caparra è interamente rimborsabile, qualora non si fosse intenzionati a proseguire l’acquisto.

Con il configuratore ci si può sbizzarrire

Grazie al configuratore, si può opzionare la propria smart#1 scegliendo tra le tre versioni a listino: Pro+, Premium e BRABUS. Scegliendo tra le diverse combinazioni e tra i vari abbinamenti è possibile ordinare una vettura perfettamente in linea con i propri gusti ed esigenze.

Nell’offerta per il noleggio si appoggia ad ALD

Con #1 smart diventa il primo brand automobilistico ad inaugurare un modello di vendita diretta e omnichannel. Inoltre, sul fronte del noleggio smart utilizzerà l’offerta integrata di ALD, mentre le transazioni di pagamento per i clienti europei saranno gestite da Deutsche Bank. Il nuovo sistema è estremamente semplice e consente un processo di ordine molto agile per i clienti, in appena sei passaggi.

“L’#1, primogenita della nuova generazione di prodotti firmati smart, sa parlare di futuro agli smartisti di oggi e di domani, ed è pronta fin dal pre-ordine ad inaugurare un sistema di vendita che mette come sempre lo smartista al centro di un’offerta trasparente, completa e con tempi di consegna certi”, ha dichiarato Lucio Tropea, CEO di smart Italia srl. “Online, parzialmente o totalmente assistiti dall’esperienza del nostro network di agenti sul territorio, abbiamo voluto inaugurare questa nuova era introducendo logiche contemporanee, abilitate dalla migliore tecnologia per la gestione del processo di vendita. Allo stesso tempo, la competenza dei nostri agenti, forte di una radicata cultura di servizio premium tipicamente smart, è pronta ad accompagnare i clienti nel processo di acquisto, dall’ordine alla consegna. smart #1. Solo elettrica, sempre smart, subito BRABUS”.