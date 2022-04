Smart #1: in arrivo il SUV coupé targato Brabus

Smart, marchio del Gruppo Daimler (Mercedes) diventato celebre per le sue auto estremamente compatte, è recentemente entrato nel settore dei SUV con l’inedito modello battezzato Smart #1. Quest’ultimo però sarà presto affiancato da una versione più sportiva, caratterizzata da forme che strizzano l’occhio alle coupé. Le novità non finiscono qui, visto che il futuro SUV-Coupé porterà la firma del noto preparatore tedesco Brabus, specializzato nell’elaborazione dei modelli della Casa della Stella a tre punte.

Joint venture Geely-Daimler

Il SUV-Coupé di Casa Smart è già impegnato nei classici test su strada, infatti un prototipo della vettura, completamente camuffato, è stato immortalato in Cina. Ricordiamo che ormai da qualche anno, i modelli smart sono frutto della proficua joint venture Geely-Daimler, nata appunto dalla collaborazione tra il colosso cinese e quello tedesco.

Forme da coupé

L’immagine a nostra disposizione, diffusa magazine spagnolo Cochespias, ci offre una prima idea di come sarà questo inedito modello, infatti nonostante le camuffature, è possibile apprezzare il lunotto particolarmente inclinato, il lungo cofano anteriore e i grandi i cerchi in lega che sottolineano la sportività del mezzo, insieme all’altezza da terra che non risulta particolarmente elevata, nonostante si parli di un SUV.

Connotazione sportiva

Come accennato in precedenza, la nuova Smart avrà una connotazione marcatamente sportiva, grazie all’intervento del tuner di Bottrop. Dal punto di vista estetico, quello che è possibile notare dalle foto sono già citati cerchi di grande diametro che lasciano intravedere pinze dei freni di colore rosso, una secondo immagine mostra inoltre i poggiatesta dei sedili rivestiti in pelle di colore nero che risultano impreziositi dalla “B” di Brabus ricamata in rosso.

A questo punto è lecito domandarsi se l’inedita Smart coupé Brabus possa vantare maggiore potenza e prestazioni superiori rispetto alla Smart #1 da cui deriva. Ricordiamo che quest’ultima può già contare su una potenza di ben 272 CV, mentre l’autonomia di circa 440 km risulta garantita dalla batteria da 66 kWh.

Il debutto nel 2023?

Secondo le prime indiscrezioni, il nome del nuovo modello sarà Smart #2, mentre per il suo debutto potrebbe arrivare alla fine del 2023, considerando anche che la produzione della #1 partirà soltanto a fine 2022.