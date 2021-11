Brabus 800: l’esaltazione della Maybach GLS 600

La Mercedes-Maybach è il massimo che si possa trovare a livello di lusso nella categoria dei maxi SUV. Se qualcuno però ha voglia di avere un’impennata esponenziale di prestazioni, perfettamente bilanciate con glamour, ecco la Brabus 800. L’ultima creazione del tuner teutonico va direttamente in questa direzione e sembra poter esaltare la GLS 600 sotto ogni punto di vista, con tocchi di grande personalità anche a livello estetico, come è solito fare da parte di Brabus.

Le modifiche

Brabus ha tolto ogni finitura cromata della carrozzeria cambiandola con inserti in Shadow Grey. Dopodiché, l’officina ha messo a punto un kit per migliorare aerodinamica e sportività. All’anteriore troviamo uno splitter e delle prese d’aria immerse nella fibra di carbonio, mentre al retrotreno è stato introdotto un diffusore in carbonio con doppio scarico a firma Brabus che garantisce un sound molto aggressivo. In più, l’auto è stata abbassata di 25 mm grazie alle sospensioni ad aria Airmatic, mentre il pacchetto viene completato da cerchi da 24”. Formati con una particolare tecnica per massimizzarne la resistenza, sono montati su enormi pneumatici 295/35 all’anteriore e 335/30 al posteriore.

Abitacolo vivace

L’austera Maybach GLS 600 ha ricevuto da Brabus un impennata di vivacità, anche grazie alle modifiche apportate nell’abitacolo. Quindi addio ai sobri rivestimenti di serie per lasciar spazio ai più dinamici Leonis Orange. I sedili, la plancia, il tunnel centrale e ogni pannello degli interni è in pelle arancione, una soluzione certamente particolare, ma resta la possibilità di personalizzare ogni scelta stilistica di esterni e interni, per chi volesse. Non manca di certo il proverbiale confort, garantito dai sedili massaggianti e dalle grandi poltrone posteriori con tanto di poggiapiedi per rilassarsi.

Il motore

Sotto al cofano respira un motore 4.0 V8 potenziato con una centralina Brabus PowerXtra B40S-800 e turbo più grandi per toccare gli 800 CV (+243 CV rispetto al modello di partenza) e 950 Nm (+220 Nm) di coppia. Brabus dichiara un’accelerazione da 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h. Quest’ultima è limitata elettronicamente. Nessuna notizia circa il prezzo.