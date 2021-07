Smart EQ Fortwo Racing Green Edition by Brabus

Brabus, preparatore teutonico specializzato nei modelli del Gruppo Daimler (Mercedes e Smart) ha appena lanciato la sua ultima versione speciale basata sulla piccola citycar 100% elettrica Smart EQ Fortwo, battezzata con il nome “Racing Green Edition”.

Look grintoso

Quest’ultima deriva dal nome della livrea esterna con cui è stata personalizzata la vettura, ovvero il Racing Green metallizzato che risulta abbinato a cerchi in lega Brabus Monoblock XI da 16 pollici impreziosito da raggi neri e dettagli argentati.

Abitacolo opulento

Brabus ha anche apportato ampie modifiche agli interni della EQ Fortwo: i sedili sono in pelle Nappa Cognac, rivestimento utilizzato anche per il volante, il cruscotto e i pannelli delle portiere, un accostamento cromatico in grado di offrire un elevato effetto scenico e una sensazione di opulenza.

Dettagli sportivi

Le altre modifiche apportate alla vettura dal preparatore teutonico includono una pedaliera sportiva, una leva del freno a mano, battitacco in alluminio e inserti in simil fibra di carbonio sulla plancia. L’auto utilizza lo stesso sistema di infotainment con display da 8.0 pollici degli altri modelli Smart Fortwo, completo di connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Meccanica invariata

Come tutte le altre Smart elettriche, anche la Racing Green Edition di Brabus risulta spinta da un motore a zero emissioni da 81 CV sviluppati sulla trazione posteriore. Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e una velocità massima di 130km/h. Ad alimentare il motore elettrico troviamo un pacco batteria da 17,6 kWh che consente alla Fortwo di percorrere fino a 129 km con una carica completa.