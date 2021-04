Smart Racingrey: l’edizione limitata che omaggia la Formula E

Smart – porta bandiera della mobilità urbana ecosostenibile, grazie ad una gamma 100% elettrica – vuole celebrare l’arrivo del mondiale di Formula E nella città di Roma con una nuova serie speciale battezzata “racingray”.

Entrando nel dettaglio, scopriamo che la nuova special edition “racingray” sarà dedicata ai modelli EQ fortwo e EQ forfour, sottolineando così il sodalizio del Gruppo Daimler (Mercedes e Smart) con il campionato Formula E dedicato alle monoposto elettriche, dove il colosso tedesco partecipa con il Mercedes-EQ Formula E Team. Ricordiamo inoltre che anche Smart punta sul motorsport ecosostenibile grazie al campionato monomarca Smart e-cup.

Smart EQ fortwo racingrey

Proposta in una tiratura limitata di appena 300 esemplari, la Smart EQ fortwo racingrey sfoggia la livrea “asphalt grey”, ovvero una riedizione della “edition one”, in passato tanto apprezzata dalla clientela. La vettura sfoggia un look sportivo enfatizzato da dettagli e componenti esclusivi come i cerchi in lega BRABUS grey da 16 pollici e la console in carbon look. La ricca dotazione di serie comprende inoltre il winter package che include tra le altre cose i sedili riscaldabili, la telecamera con sensori di parcheggio, i fari full LED, le luci ambient e il nuovo smart media system connect.

Smart EQ forfour racingrey

La Smart EQ forfour racingrey, forte di un abitacolo spazioso e ben 4 portiere, viene proposta in appena 100 esemplari. La vettura ricalca il medesimo equipaggiamento della sorella con soli due posti, ma si differenzia da quest’ultima per il look in total “graphite grey”.

Prezzi

Le nuove limited edition sono già ordinabili ad un prezzo di listino che parte da 30.695 euro per la EQ fortwo racingrey (caricatore di bordo da 4,6 kW offerto di serie), mentre per la versione forfour racingrey bisogna spendere mille euro in più.