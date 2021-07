In vendita la replica perfetta della Brabus 3.6S Lightweight

Su eBay è in vendita una Brabus 3.6S Lightweight ricostruita e derivata, come l’esemplare unico originale, da una Mercedes 190E 2.3 16 Evo. La cifra richiesta dal venditore è di 100 mila sterline, pari a circa 116 mila euro, e tiene conto anche della storia particolare del modello.

Brabus, con questa interpretazione, voleva dar vita a una versione ancora più pepata della vigorosa auto della “stella“. Gli sforzi progettuali presero forma nel 1989, con l’obiettivo di creare un’arma ancora più potente di quella che la casa di Stoccarda aveva sviluppato insieme a Cosworth, per dare una base al modello destinato alle sfide del DTM.

Niente understatement

L’esemplare dal tuner tedesco fu verniciato in un’appariscente tinta rossa: in questa veste l’auto fu proposta al management della “stella”, che la considerò troppo estrema per darle un seguito produttivo. Così la Brabus 3.6S Lightweight rimase un pezzo unico. Poi fu smantellata.

Il suo motore, nettamente modificato, erogava una potenza di 272 cavalli, contro i 180 della vettura donatrice. Notevoli le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi e una velocità massima superiore ai 270 km/h. Si trattava di un prodotto pronto per la pista. L’allestimento dell’abitacolo ne offriva un’ulteriore conferma, specie per la presenza dei sedili da corsa Sparco e del vistoso roll-bar alle loro spalle. Ora il suo spirito e le sue doti caratteriali rivivono in questa perfetta replica, realizzata nel 2008 da Sven Gramm, ex direttore della comunicazione Brabus.