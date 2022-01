Smart forfour: la citycar elettrica è fuori produzione

Con l’arrivo dell’anno nuovo, è terminata anche la produzione della Smart forfour presso l’impianto sloveno di Novo Mesto. Tuttavia, prosegue l’assemblaggio della gemella Renault Twingo E-Tech Electric a propulsione elettrica.

Ultimamente solo elettrica

Introdotta nel 2014, la Smart forfour è stata proposta anche nella declinazione electric drive a propulsione elettrica, per poi essere sottoposta al restyling di metà carriera nel 2019. Dall’anno seguente è stata commercializzata solo come EQ forfour, ovvero nella configurazione elettrica da 82 CV di potenza e 160 Nm di coppia massima, dotata del pacco delle batterie da 17,6 kWh per 160 km di autonomia massima.

Spazio alla piccola SUV

La Smart forfour sarà sostituita dall’inedita SUV elettrica di piccole dimensioni, versione di serie della concept car Smart Concept #1 esposta al Salone di Monaco di Baviera IAA Mobility 2021. Attesa sul mercato europeo nel corso del 2023, sarà prodotta da Geely nello stabilimento cinese di Xian e condividerà la nuova piattaforma modulare SEA con Volvo.