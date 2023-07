Skoda Scala e Kamiq restyling: nuovi teaser in attesa del debutto dell’1 agosto

Skoda Scala e Kamiq restyling sono attesi da tempo. Sappiamo già che a breve le due auto della casa automobilistica ceca debutteranno. Questo avverrà esattamente il prossimo 1 agosto. Per tenere viva l’attesa, nelle scorse ore Skoda ha svelato alcuni teaser ufficiali dei due nuovi modelli che anticipano quelli che saranno i cambiamenti relativi a queste due vetture con il loro aggiornamento di metà carriera.

Skoda Scala e Kamiq Restyling: primi teaser ufficiali in vista del debutto imminente

Secondo Skoda, in entrambi i suoi modelli compatti, i cambiamenti non dovrebbero essere radicali, poiché l’accento sarà posto sugli aggiornamenti a livello tecnologico e anche su piccoli cambiamenti nell’estetica delle superfici esterne. E nello specifico i fari, i paraurti anteriore e posteriore e i cerchi in lega leggera. Nel teaser possiamo notare che i fari più sottili di Skoda Scala si estendono fino alla griglia, sottolineando l’immagine dinamica dell’auto. Anche la presa d’aria nel nuovo paraurti anteriore è separata da ulteriori alette laterali, mentre anche il diffusore sarà diverso.

Allo stesso tempo, su Skoda Kamiq, l’elemento superiore dei fari è ora più sottile e ha un design più nitido. La griglia più grande e più verticale di Skoda presenta sottili elementi doppi che formano una forma a U nella parte inferiore. Sul paraurti anteriore del nuovo SUV, una zona verniciata sotto la calandra e una diversa presa d’aria sottolineano la larghezza del veicolo, completata da una protezione argentata che protegge il sottoscocca. Inoltre, il diffusore posteriore è costituito da un’ampia sezione superiore in nero e una sezione inferiore in argento. Anche le luci posteriori a forma di L sono diverse. Al momento non si conoscono altri dettagli delle due auto che saranno svelate per intero il prossimo 1 agosto.