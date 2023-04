Skoda: ecco come sarà il mini SUV elettrico da 25.000 euro

Skoda nei prossimi anni ha intenzione di lanciare un nuovo mini SUV elettrico pensato appositamente per la città e dunque dalle misure davvero compatte che costerà meno di 25 mila euro. Questo futuro modello, che per il momento non ha ancora un nome, andrà a sostituire nella gamma della casa automobilistica ceca la Citigo-e iV e sarà costruito insieme alle versioni di produzione dei recenti concept Volkswagen ID 2all e Cupra UrbanRebel.

Ecco come sarà il futuro mini SUV di Skoda

Questo futuro mini SUV di Skoda sarà dunque il nuovo entry level della gamma del marchio del gruppo Volkswagen e inoltre rappresenterà una delle prime vetture ad offrire il nuovo linguaggio di design della casa ceca. Questo modello sarà davvero compatto ma avrà anche una altezza da terra importante oltre a spunti stilistici tipici dei SUV. Il nuovo veicolo elettrico entry-level della casa automobilistica sarà effettivamente posizionato come alternativa alla Skoda Fabia, accanto alla quale sarà venduto per almeno alcuni anni, in linea con il piano dell’azienda di continuare a sostenere le vendite di auto ICE mentre passa a una gamma puramente elettrica.

Questa sarà inoltre una delle prime auto del gruppo Volkswagen a nascere sulla piattaforma a trazione anteriore MEB, che può contare su due dimensioni di batteria, 38 kWh e 56 kWh per un’autonomia che potrebbe arrivare a superare i 450 km. Qui vi mostriamo un render del sito Autocar che ipotizza l’aspetto di questo futuro modello di Skoda.