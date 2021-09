Cupra UrbanRebel Concept: DNA da corsa

L’attesa è finita. Dopo un’anteprima ufficiale, Cupra ha presentato in società il suo nuovo e interessantissimo progetto. Un modello concettuale a cui dobbiamo prestare molta attenzione poiché pone le basi per un futuro elettrico che entrerà a far parte della gamma del marchio spagnolo. La nuova Cupra UrbanRebel è una concept car che offre una visione radicale di una futura auto elettrica urbana.

Pensata per la pista

La nuova Cupra UrbanRebel Concept è, di fatto, un prototipo di auto da corsa che combina l’elettrificazione ai massimi livelli con sostenibilità, prestazioni ed un’estetica entusiasmante. Questo progetto presenta, a sua volta, un’idea del linguaggio di design del nuovo modello Cupra che arriverà sul mercato tra pochi anni.

Anticipa il futuro elettrico di Cupra

La competizione è presente nel DNA di Cupra ed è per questo che l’azienda spagnola ha deciso di presentare la sua visione di una city car elettrica al 100% sotto le vesti di un’auto da corsa. Rappresenta l’evoluzione del marchio verso un linguaggio di design più progressivo, pur mantenendo la sportività e il carattere distintivi che fanno di Cupra un marchio che si allontana dal convenzionale.

Look radicale

Nella parte anteriore spiccano i gruppi ottici con un’inedita firma luminosa triangolare. Una menzione particolare meritano anche le forme del cofano e del paraurti anteriore. Inoltre è stata creata una continuità tra il parabrezza e i finestrini laterali. Il profilo laterale esalta l’essenza competitiva di questo prototipo, con proporzioni atletiche e una linea diagonale che va dal montante C alla porta anteriore.

Ma la caratteristica più sorprendente è senza dubbio la grande ala posteriore, abbinata, in basso, a l’enorme diffusore perfettamente integrato. I fanali posteriori sono estremamente sottili e si estendono dalla parte centrale fino all’ala.

Powertrain

Per quanto riguarda il powertrain, 100% elettrico, CUPRA non ha fornito molte cifre. Ha confermato che eroga una potenza continua di 250 kW (340 CV) raggiungendo però un potenza massima di 320 kW (435 CV). Dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

La nuova citycar elettrica di Cupra

La prima volta che la nuova Cupra UrbanRebel Concept verrà mostrata al pubblico sarà all’imminente Motor Show di Monaco 2021. È la grande novità che il brand ha preparato per questo importantissimo evento.

Cupra lancerà la versione di produzione della sua nuova auto elettrica urbana nel 2025. Un modello che si baserà sulla piattaforma MEB nella sua versione corta e che si posizionerà, nella sua gamma, un gradino sotto l’attuale Cupra Born che presto raggiungerà i rivenditori.