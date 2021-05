Skoda Octavia Scout per il soccorso in UK

La Skoda Octavia Scout sarà al servizio delle strade del Regno Unito, con una versione specifica e destinata al soccorso sanitario. Nella fattispecie, i tecnici hanno adottato tutte delle soluzioni necessarie per svolgere al meglio i compiti di emergenza, in più è stato deciso di rialzarla da terra di 15 mm, con un’altezza che adesso si attesta sui 161 mm.

Skoda ha preso la decisione di renderla ancora più robusta, aggiungendo molle di sospensione più resistenti, una piastra paramotore dell’asse posteriore e una configurazione del telaio unica che si dice renda l’auto “ancora meglio equipaggiata per muoversi su strade non battute”.

Modifiche specifiche

Alla nuova Skoda Octavia Scout sono stati applicati dei paraurti anteriori e posteriori dedicati, con un rivestimento in plastica nera per i passaruota e alcuni stemmi “Scout” per i parafanghi anteriori. Ulteriori modifiche, come decalcomanie di emergenza, luci stroboscopiche, sirene e radio possono anche essere opzionate e installate internamente, attraverso il servizio “one-stop-shop” di Skoda. Dentro all’abitacolo non manca la climatizzazione bi-zona, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un sistema di infotainment con uno schermo da 10 pollici e cinque porte USB-C.

C’è anche una serie di equipaggiamenti di sicurezza, come sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo e assistente di corsia. Nel bagagliaio ci sono a disposizione ben 640 litri di spazio con i sedili posteriori reclinabili, che secondo Skoda sono sufficienti per contenere tutte le attrezzature richieste da qualsiasi forza di polizia, servizio antincendio e di soccorso o squadra di paramedici.

Motori diesel

Questa vettura adopera due motorizzazioni 2.0 litri a gasolio: il più economico ha 148 CV, e la variante di punta da 197 CV. In linea con l’attitudine da fuoristrada della Scout, entrambe le motorizzazioni sono disponibili anche solo con la trazione integrale. La Scout è anche l’unico modello della gamma Octavia a presentare la funzione fuoristrada di Skoda, con controllo della trazione e mappatura del cambio capaci di dare massima aderenza nel fuoristrada.