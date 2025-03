Skoda si avvia verso nuovi record, con un fatturato in crescita del 4,7% e un utile operativo in forte ascesa. Nel 2024, anno del 130° anniversario del marchio, la casa automobilistica ceca ha registrato un fatturato di 27,8 miliardi di euro, un incremento dell’utile operativo del 30% e una redditività dell’8,3%. Questi risultati la posizionano al quarto posto tra i marchi automobilistici europei, consolidando il suo ruolo di protagonista nel settore.

Con 926.600 veicoli consegnati in tutto il mondo, in aumento del 6,9% rispetto all’anno precedente, i risultati finanziari Skoda sono stati trainati dal successo dell’Octavia, il modello di punta che ha contribuito al salto dal settimo al quarto posto tra i marchi più venduti in Europa, con una quota di mercato del 5,9%. In particolare, il mercato tedesco ha giocato un ruolo chiave, con un aumento delle consegne del 19%.

Strategia elettrica e nuovi modelli

Il futuro di Skoda sarà sempre più orientato verso l’elettrificazione. Entro il 2026, è previsto il lancio di un SUV elettrico a 7 posti, una novità assoluta per il marchio. Questo veicolo, ispirato al concept Vision 7S, presenterà un design innovativo con fari a LED dalla caratteristica forma a “T”.

Nel 2025 farà il suo debutto l’Octavia elettrica, sviluppata sulla piattaforma SSP condivisa con la futura Golf elettrica. Inoltre, la gamma Octavia sarà arricchita da una versione full hybrid, il cui lancio è previsto per l’estate dello stesso anno.

Skoda: espansione globale

La strategia di crescita di Skoda si estende anche al di fuori dell’Europa. In India, è stato lanciato il SUV Kylaq, progettato appositamente per il mercato locale, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 unità vendute entro il 2026. In Vietnam, invece, un nuovo stabilimento produttivo è in fase di completamento e inizierà l’assemblaggio nelle prossime settimane.

Nonostante le incertezze economiche globali, il CEO Klaus Zellmer si è detto ottimista, evidenziando come il 2025 rappresenti un’opportunità per l’espansione internazionale Skoda e per il consolidamento del marchio tra i più prestigiosi al mondo. Anche il responsabile finanziario Holger Peters ha sottolineato che gli ottimi risultati del 2024 offrono la flessibilità necessaria per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.