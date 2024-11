Škoda Octavia Combi RS vince il prestigioso “Volante d’Oro 2024”

La Škoda Octavia Combi RS ha vinto il “Volante d’Oro 2024” nella categoria di appartenenza, quella delle auto di medie dimensioni. Il prestigioso premio viene assegnato ogni anno dai lettori delle riviste “Auto Bild” e “Bild am Sonntag”, insieme ad una giuria di esperti del settore automotive. Per la casa ceca è il nono successo di questo tipo messo a segno nel corso della sua storia.

Il primo “Volante d’Oro” del marchio fu guadagnato dalla Fabia, nel 1999, col modello inaugurale inaugurale della serie. Poi fu il turno della Octavia (2004), della Fabia di seconda generazione (2007), della Superb (2008), della Karoq (2017), della Kamiq (2019), della Enyaq (2021) e della Enyaq Coupé RS (2022). Ora tocca alla Škoda Octavia Combi RS giovarsi del riconoscimento.

La sportiva compatta della casa boema è stata scelta come auto vincente nella sua categoria, dove ha tenuto dietro le altre 15 finaliste. Il gradino più alto del podio è giunto dopo il confronto conclusivo fra le 3 vetture al top della categoria, che è passato pure da un impegnativo test drive sul circuito tedesco di Lausitzring.

Comprensibile la soddisfazione dei vertici aziendali, espressa per bocca di Klaus Zellmer, CEO del marchio, che ha ricevuto il “Volante d’Oro 2024” per la Octavia Combi RS durante la cerimonia di premiazione a Berlino. Ecco le sue parole: “Škoda si impegna sempre a dare ai propri clienti più di quanto si aspettino e questo importante premio riflette tale ambizione. Sono grato”.

Apprezzata dai lettori per il suo pacchetto complessivo, la Škoda Octavia Combi RS ha impressionato favorevolmente anche la giuria di esperti, composta da piloti, giornalisti e celebrità, per le sue caratteristiche di guida. Presenti in commissione persino Sébastien Ogier e Hans-Joachim Stuck, due assi del volante che non hanno certo bisogno di presentazioni. Ricordiamo che la Škoda Octavia Combi RS gode della spinta di un motore a benzina turbocompresso da 2.0 litri, con quattro cilindri in linea, da 265 CV di potenza massima, per una punta velocistica di 250 km/h.