“Volante d’Oro 2024” per la Peugeot E-5008 come miglior vettura per famiglie

La Peugeot E-5008 ha guadagnato il prestigioso premio “Volante d’Oro 2024“, come miglior vettura per famiglie dell’anno. Ad assegnare l’ambito riconoscimento ci hanno pensato i lettori delle riviste AUTO BILD e BILD am SONNTAG, insieme ad una giuria di esperti del settore automotive. Le loro valutazioni sono state molto lusinghiere sul modello della casa del “leone”, portandolo al successo.

Massimo riconoscimento per l’industria automobilistica europea, il “Volante d’Oro” fu ideato nel 1976 da Axel Springer, fondatore della casa editrice che porta il suo nome. Ancora oggi viene assegnato dallo stesso gruppo. La consegna del trofeo assegnato alla Peugeot E-5008 ha preso forma a Rüsselsheim sul Meno.

Comprensibile la gioia degli vertici del marchio transalpino, tradotta in parole da Christian Dietsch, Direttore Generale di Peugeot Germania: “Il ‘Volante d’Oro’ è un premio significativo per noi, in quanto viene deciso sia dai guidatori che da una giuria di esperti. Il modello prescelto incarna la visione dei nostri progettisti e siamo lieti di vederla riconosciuta nella categoria delle auto familiari”.

A favore della Peugeot E-5008, nelle valutazioni della commissione, hanno giocato le moderne dotazioni e le tecnologie innovative di cui il modello dispone. Questo imponente SUV offre tanto spazio e una guida confortevole, oltre che viaggi particolarmente comodi a chi sta a bordo. L’abitacolo è dominato, sul piano visivo, dal Panoramic i-Cockpit, in grado di fornire al meglio tutte le informazioni necessarie. Si tratta di un veicolo elettrico, con diverse opzioni propulsive, capace di un’autonomia tra 500 e 664 km, in base alla scelta motoristica. Nel suo segmento, ha una forza di richiamo molto forte.