Peugeot 208 Racing: la nuova frontiera del motorsport accessibile

Stellantis Motorsport ha svelato la nuova Peugeot 208 Racing, un’auto da competizione progettata per rispettare le nuove normative FR6 introdotte dalla Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). Questo modello rappresenta una rivoluzione nel motorsport, puntando a rendere le corse più accessibili, senza sacrificare sicurezza e prestazioni. Con un forte focus sull’accessibilità, la 208 Racing è stata creata per essere alla portata di giovani talenti e veterani esperti.

Il veicolo è il risultato di anni di esperienza accumulata dal team di Stellantis Motorsport, che ha già lavorato su modelli come la 208 Rally4 e la C3 Rally2. Sviluppata con la collaborazione di piloti di alto livello come Yoann Bonato e Léo Rossel, la vettura è stata messa alla prova in una varietà di condizioni estreme per garantirne l’affidabilità.

Il feedback dei piloti ha giocato un ruolo cruciale nel migliorare la dinamica e la maneggevolezza dell’auto, rendendola perfetta per chiunque desideri vivere l’emozione delle competizioni, indipendentemente dal livello di esperienza.

Yoann Bonato, pluricampione francese di rally, ha sottolineato quanto la 208 Racing sia semplice da guidare, divertente e versatile, adattandosi facilmente a ogni tipo di pilota. Anche Léo Rossel ha lodato le qualità di questa vettura, affermando che offre una sicurezza superiore, permettendo ai piloti di concentrarsi completamente sulla guida.

Il cuore della Peugeot 208 Racing

La Peugeot 208 Racing, che ha un peso di soli 1.050 kg, è spinta da un motore turbo da 145 CV alimentata da carburante superetanolo-E85 che, oltre a ridurre le emissioni di CO2 del 30%, abbatte del 40% il costo del carburante, garantendo un significativo risparmio ai piloti. Al propulsore è abbinato il cambio manuale a 6 marce con rapporti corti,

La Peugeot 208 Racing rappresenta anche un importante passo avanti per Stellantis nel rendere il motorsport più inclusivo. Ogni fase dello sviluppo è stata progettata per garantire che questa vettura sia accessibile dal punto di vista economico e tecnico, offrendo a tutti l’opportunità di avvicinarsi al mondo delle corse. Grazie alla sua semplicità di guida e al design pensato per favorire l’apprendimento delle tecniche di guida, la 208 Racing è destinata a diventare un riferimento per chiunque voglia muovere i primi passi nel mondo delle competizioni.