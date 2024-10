Peugeot 205 GTi: 40 anni per la piccola tutto pepe del “leone”

La Peugeot 205 GTi è una delle youngtimer più apprezzate. Questa vettura ha segnato un’epoca, guadagnando un posto di primo piano nell’universo delle piccole bombe a quattro ruote. Non ci crederete, ma ha appena compiuto il suo quarantesimo compleanno. La presentazione del modello avvenne infatti nel 1984. Sin da subito divenne un’auto di culto, per il suo carattere pepato, apprezzato tanti dai ragazzi quanto dai professionisti dell’animo sportivo.

La vettura in esame fece colpo tanto nella versione iniziale da 1.6 litri con 105 CV, quanto nella successiva e ancora più carismatica variante da 1.9 litri, con 130 CV al servizio del piacere. Quest’ultima era in grado di bruciare in 7.8 secondi il passaggio da 0 a 100 km/h e poteva raggiungere una velocità massima di 206 km/h. Cifre di grandissimo spessore nel suo periodo storico.

La veste estetica della Peugeot 205 GTi comunicava visivamente il suo temperamento, con interventi mirati e molto riusciti. L’indole sportiva traspirava da ogni poro. A conferire grinta alla carrozzeria a tre porte provvedevano le larghe modanature con inserti rossi che correvano tutto intorno, i parafanghi allargati di alcuni centimetri, il piccolo spoiler sul portellone posteriore e quello anteriore con i fari a lunga portata integrati. Lo specchietto retrovisore affusolato e i riuscitissimi cerchi in lega, dal look muscolare, completavano degnamente l’opera, non lasciando spazio al mistero sull’indole prestazionale del modello.

Le ottime doti telaistiche concorrevano in modo importante al piacere di guida regalato dalla Peugeot 205 GTi, che sapeva soddisfare al meglio le aspettative degli appassionati. Alcuni interventi meccanici si resero necessari con l’arrivo della versione dalla cubatura più alta, avvenuta nel 1986. Le modifiche sottopelle riguardarono i rapporti del cambio, la trasmissione, l’impianto frenante e l’aumento delle carreggiate di 11 mm. Così anche la presa scenica era più intonata al maggiore vigore del sistema propulsivo della GTi 1.9.