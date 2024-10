Mostra “Youngtimer Abarth di domani” all’Heritage Hub di Stellantis

“Youngtimer Abarth di domani” è una mostra il cui titolo dice tutto sulla sua matrice. Vuole celebrare i modelli del marchio di recente produzione, destinati a diventare, in futuro, degli oggetti attrattivi sul piano sentimentale. La rassegna è già in corso ed andrà in scena fino al 10 novembre all’Heritage Hub di Stellantis, a Torino. Qui, i visitatori potranno ammirare 14 vetture Abarth nate dal 2007 in poi, che hanno dato continuità storica e culturale al mito dello “scorpione”.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di rendez-vous organizzati nel corso dell’anno per onorare, coi giusti riguardi, il 75° anniversario di Abarth. Se, in precedenza, l’attenzione si è focalizzata maggiormente sul passato, nella nuova mostra ci si avvicina notevolmente al presente, scrivendo così un’altra tappa nel racconto dei tanti volti del marchio.

A guadagnare la scena sono ora alcune auto speciali, che hanno traghettato nel presente la firma creativa di Carlo Abarth. Tra i modelli esposti spiccano avveniristici prototipi come l’Abarth 500 “Tokyo” e vetture prodotte in serie limitata come le Abarth 500 “Da 0 a 100”, Abarth 695 Biposto e Abarth 695 Esseesse. Chi ama le auto di carattere, sa di cosa stiamo parlando. A promuovere questa rassegna temporanea è il dipartimento Stellantis Heritage, che ha scelto delle edizioni speciali o delle serie esclusive nate dopo il 2007, per dare un taglio prezioso all’evento.

Con “Youngtimer Abarth di domani” verranno offerti alla visione del pubblico degli esemplari originali e di forte valore identitario, che fanno emozionare. Sono auto il cui valore storico ed economico è destinato a crescere nel tempo, come sottolinea Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage. La suggestiva rassegna sarà visitabile acquistando il biglietto standard per la visita guidata all’Heritage Hub di Torino. Maggiori informazioni su prenotazioni e acquisto dei ticket sono disponibili al seguente link.