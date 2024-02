Abarth 695 75° Anniversario: debutta l’edizione limitata per festeggiare l’anniversario del brand

Abarth festeggia 75 anni di storia e passione. Per regalare un’emozione speciale ai fan in tutto il mondo, presenta un modello speciale e limitato: l’Abarth 695 75° Anniversario. Questa vettura commemora i record straordinari e le innumerevoli vittorie nelle corse che hanno contraddistinto il marchio, con il mitico stemma dello scorpione. Unendo stile moderno ed eleganza, questa compatta sportiva incarna lo spirito innovativo di Abarth, che continua a brillare dopo 75 anni di successi.

La casa dello scorpione per festeggiare i suoi 75 anni lancia la nuova Abarth 695 75° Anniversario

La nuova Abarth 695 75° Anniversario sarà prodotta in soli 1.368 esemplari, un numero che omaggia la cilindrata del suo motore turbo. Questo modello speciale offre una potenza di 132 kW (180 CV) e una coppia massima di 250 Newton metri. Grazie al motore a quattro cilindri, l’Abarth 695 75° Anniversario può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 225 km/h. L’impianto di scarico “Record Monza” garantisce un sound inconfondibile, tipico dello stile sportivo di Abarth.

Inoltre la vettura dello scorpione si distingue per una colorazione speciale. Uno scorpione dorato adorna il tetto, contrastando con la carrozzeria nera. Ulteriori tocchi distintivi includono gli adesivi dorati del logo “75° Anniversario” su entrambi i lati e la finitura scura nella parte posteriore.

Per quanto riguarda le prestazioni, gli ammortizzatori adattivi Koni con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) assicurano una guida agile e sicura. I cerchi in lega leggera da 17 pollici, verniciati in oro, ospitano dischi freno autoventilanti e forati con un diametro di 305 millimetri. Le pinze freno in alluminio, provenienti dal rinomato specialista delle corse Brembo, sono verniciate di nero, completando l’estetica sportiva e raffinata della vettura.

Gli interni della nuova Abarth 695 75° Anniversario offrono un’atmosfera esclusiva e sportiva, con una plancia rivestita in Alcantara nera e sedili avvolgenti Sabelt. I sedili, con scocca in fibra di carbonio, sono impreziositi da doppie cuciture speciali e loghi “75° Anniversario” in stile storico. Gli inserti in Alcantara®sulle portiere e nei pannelli laterali accentuano ulteriormente il carattere sportivo degli interni, garantendo un ambiente confortevole e di grande impatto visivo.