Škoda: buone performance commerciali e finanziarie nel terzo trimestre 2024

I numeri premiano la gamma e le strategie di Škoda, anche nel terzo trimestre dell’anno. La casa ceca rafforza la sua stabilità finanziaria, dopo la solida performance messa a segno nella prima metà dell’anno. Prosegue, quindi, lo slancio positivo del marchio.

Nei primi nove mesi del 2024, le consegne sono aumentate del 4,5%, rispetto allo stesso periodo del 2023, portandosi a quota 671.300 veicoli. Di questi, 222.700 hanno raggiunto la casa dei clienti nel periodo da luglio a settembre, con un incremento del 6% rispetto alla precedente lettura.

Il terzo trimestre dell’anno è stato davvero positivo per Škoda, contribuendo in modo significativo alla tonicità delle sue performance commerciali e finanziarie. La casa automobilistica di Mladá Boleslav sta ottenendo risultati particolarmente buoni in Europa.

Qui i mercati di maggior successo in termini di crescita, nei primi nove mesi dell’anno, sono stati Germania, Turchia, Regno Unito, Polonia e Francia. Da gennaio a settembre, Škoda ha consolidato la sua posizione di quarto marchio più venduto nel Vecchio Continente. Ora punta a rafforzare questo risultato.

Nella prospettiva globale, i dati dell’azienda sottolineano la sua posizione di forza: i ricavi sono aumentati del 3,8%, portandosi a quota 20,4 miliardi di euro; l’utile operativo è cresciuto del 34,8%, portandosi a 1,7 miliardi di euro; il ritorno sulle vendite (RoS) ha raggiunto l’8,3%, dal 6,4% della precedente lettura. I principali motori della crescita finanziaria di Škoda sono stati la sua gamma completa di modelli e la sua efficiente struttura dei costi. Il flusso di cassa netto è cresciuto del 98%, portandosi a 2 miliardi di euro.

La line-up completamente aggiornata di Škoda e le diverse opzioni di propulsione hanno contribuito all’aumento delle consegne globali. Il mese di settembre 2024 è stato il migliore per il marchio da giugno 2021, con 84.200 veicoli immatricolati: un dato che regala una prospettiva cautamente ottimistica per il resto dell’anno. Le cifre si avvicinano ai record del 2019 con una forte crescita nei mercati chiave. In Europa, la casa ceca ha raggiunto le consegne più alte di agosto e settembre della sua storia.