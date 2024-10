La Skoda Kodiaq RS si presenta per il 2025 con un importante aggiornamento in termini di potenza e design. Il nuovo motore a benzina 2.0 TSI ora offre una potenza di 195 kW (265 CV), aumentando di 20 CV rispetto alla versione precedente. Questo motore, conforme alla normativa sulle emissioni EU 6 EB, permette al SUV sportivo di Skoda di offrire prestazioni elevate su qualsiasi terreno. Abbinato a un cambio DSG a sette marce e a una trazione integrale, il Kodiaq RS garantisce una guida dinamica e sicura, supportata dallo sterzo progressivo che rende il veicolo maneggevole anche nelle curve più impegnative.

Esteticamente, il Kodiaq RS si distingue per i dettagli esterni in nero lucido che sottolineano il carattere sportivo della vettura. La cornice della calandra, le calotte degli specchietti, le barre sul tetto e le cornici dei finestrini presentano una finitura scura che contrasta elegantemente con le otto opzioni di colore, tra cui la nuova vernice metallizzata Bronx Gold.

Sul frontale, i paraurti sportivi e una striscia luminosa orizzontale nella calandra rendono il Kodiaq RS immediatamente riconoscibile, mentre nella parte posteriore spicca un ampio catarifrangente che si estende lungo tutta la larghezza del veicolo. Anche i loghi Skoda e RS sul portellone posteriore sono in nero lucido, a rafforzare il look audace e deciso del modello.

La nuova Kodiaq RS vanta anche un’ampia dotazione di serie, che include fari a LED Matrix con funzione di illuminazione in curva, luci posteriori a LED con indicatori animati e il sistema di assistenza KESSY Advanced. Questo sistema consente l’apertura automatica avvicinandosi al veicolo e la chiusura con il semplice allontanamento. Inoltre, il Dynamic Chassis Control (DCC Plus) offre al conducente 15 impostazioni di smorzamento che spaziano dal massimo comfort alla massima sportività, adattandosi in tempo reale alle condizioni della strada. Il selettore Driving Mode consente di scegliere tra modalità come Eco, Comfort, Normal, Sport, Snow, e una specifica modalità Off-Road per una guida ancora più personalizzata. L’impianto audio Canton di serie completa l’esperienza, offrendo un suono di alta qualità per tutti i passeggeri.

Per gli interni, la Skoda Kodiaq RS offre due opzioni di Design Selection, ciascuna caratterizzata da sedili sportivi con cuciture rosse a contrasto. La versione RS Lounge presenta rivestimenti in pelle scamosciata e ecopelle nera, mentre l’opzione RS Suite offre sedili in pelle traforata per un tocco più esclusivo. I dettagli in pelle e le finiture in nero lucido negli interni accentuano ulteriormente l’eleganza sportiva del modello. Anche il volante sportivo a tre razze e i pedali in acciaio inossidabile contribuiscono all’atmosfera grintosa, mentre le soglie delle portiere riportano il logo “Kodiaq” per un tocco distintivo.

Tra le innovazioni tecnologiche, il Kodiaq RS integra un Virtual Cockpit da 10 pollici e un display di infotainment da 13 pollici, con un messaggio di benvenuto dedicato al logo RS. Il comfort acustico è garantito da vetri stratificati che isolano l’abitacolo dai rumori esterni, assicurando un ambiente rilassante per i passeggeri. Con una configurazione fino a sette posti e una dotazione di serie eccezionalmente ricca, il Kodiaq RS si conferma come il SUV sportivo ideale per chi cerca prestazioni, stile e comfort in ogni viaggio.