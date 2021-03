Skoda Kodiaq: i primi teaser del restyling 2021

Skoda propone la visione di alcuni teaser ufficiali del suo gustoso SUV, Kodiaq. La nuova generazione si fa sbirciare tramite quelli che sono dei veri proprio bozzetti, che anticipano le linee della prossima creatura del Brand di Mladà Boleslav. A breve – presentazione ufficiale il 13 aprile – il marchio facente parte del Gruppo Volkswagen, toglierà il velo alla Kodiaq restyling con il nuovo look e con gli aggiornamenti tecnologici. L’auto promette di essere bella, moderna e pratica, disponibile anche in versione 7 posti.

Stile

Quello che emerge dalla visione dei bozzetti di stile, è che il frontale viene ridisegnato, con un cofano inedito e una calandra esagonale più verticale, con al suo interno lamelle doppie che innalzano la grandezza visiva. I gruppi ottici all’anteriore, al contrario, sono più sottili (naturalmente a LED) e si integrano con i fendinebbia montati in basso, dando in questo modo un volto diverso al modello. Il paraurti rifinisce il pacchetto, con una nuova presa d’aria centrale più grande ed elementi di rifinitura in simil-alluminio. Al posteriore sono i fare a cambiare maggiormente, diventando a loro volta più rastremati e con un nuovo disegno interno a disposizione. Quest’ultimo è una versione più piatta del classico design a “C” visto sulle Skoda degli ultimi tempi.

Altri aggiornamenti

L’interno sostanzialmente rimarrà invariato rispetto a quello dell’attuale modello. È probabile che Skoda installi il suo ultimo e più grande sistema di infotainment oltre al quadro strumenti digitale presente già sull’ammiraglia Octavia. Nuovi rivestimenti e finiture migliorano il colpo d’occhio e il contributo dell’estetica. Per quanto riguarda i motori ci sarà l’aggiunta di un sistema ibrido plug-in e pare, inoltre, che la versione sportiva RS potrebbe perdere il suo motore biturbo diesel in alcuni mercati, per passare a un turbo benzina. Tutto però necessità ancora di una conferma. Il restyling tenterà di ripetere quanto di buono fatto finora dalla Kodiaq, capace di vendere 600.000 unità in circa 60 mercati.