Skoda: le nuove motorizzazioni Evo per Fabia, Superb e Kodiaq

Di Dario Montrone lunedì 14 settembre 2020

Omologate alla normativa Euro 6d, le nuove motorizzazioni Evo sono disponibili per l'utilitaria Skoda Fabia, la media Superb e la SUV di medie dimensioni Kodiaq

La gamma italiana di Skoda è stata aggiornata con l'introduzione delle nuove motorizzazioni Evo, omologate alla normativa antinquinamento Euro 6d e disponibili per i modelli Fabia, Kodiaq e Superb. L'utilitaria Skoda Fabia è proposta con il propulsore a benzina 1.0 TSI da 95 CV abbinato al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, in vendita da 18.430 euro nella variante hatchback con gli allestimenti Twin Color, Design Edition e Montecarlo, oppure da 19.230 euro nella variante Wagon con gli allestimenti Design Edition e Scoutline.

La SUV media Skoda Kodiaq, invece, è disponibile con il motore diesel 2.0 TDI da 150 CV di potenza abbinato al cambio sequenziale DSG a doppia frizione e anche alla trazione integrale 4x4, proposto al prezzo base di 35.150 euro e con gli allestimenti Ambition, Executive, S-Tech, Style, Sportline e Scout. Inoltre, è prevista la nuova unità a gasolio 2.0 TDI da 200 CV di potenza, esclusivamente nella configurazione con il cambio sequenziale DSG a doppia frizione e la trazione integrale 4x4, in vendita da 43.520 euro con gli allestimenti Style, Sportline e Scout.

Novità anche per la Skoda Superb Scout

Infine, il motore diesel 2.0 TDI da 200 CV con il cambio sequenziale DSG - e anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4 - è proposto anche per la media Skoda Superb, sia berlina che Wagon, a partire da 40.600 euro e con gli allestimenti Executive, Style, Sportline e Laurin&Klement. La gamma della Skoda Superb Scout, invece, è stata ampliata alla versione con il propulsore a gasolio 2.0 TDI da 150 CV, il cambio sequenziale DSG a doppia frizione e la trazione anteriore, il cui prezzo ammonta a 43.950 euro ed è dotata di assetto rialzato, protezioni sottoscocca, cerchi in lega da 18 pollici di diametro, fari Full Led con la tecnologia Matrix e sedili anteriori riscaldabili.