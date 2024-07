Škoda Kodiaq e Superb guadagnano le 5 stelle Euro NCAP

Note positive per Škoda nei test di sicurezza Euro NCAP, dove il marchio ceco ha guadagnato le 5 stelle con le nuove generazioni dei modelli Kodiaq e Superb. Continua così la felice tradizione, in questo ambito, della casa di Mladá Boleslav, i cui modelli lanciati dal 2008 ad oggi hanno ottenuto la migliore classificazione rilasciata dall’importante organo tecnico.

La Škoda Kodiaq ha ottenuto l’84% del punteggio massimo totale, mentre la Škoda Superb si è spinta addirittura all’87%. Un risultato che assume maggiore valore alla luce dei criteri di valutazione più severi introdotti nel 2023.

Entrando più nello specifico, la Kodiaq ha ottenuto un punteggio pari all’89% del totale per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti, all’83% per la protezione degli occupanti bambini, all’82% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e al 78% per i sistemi di assistenza alla sicurezza.

La nuova Škoda Superb si è attestata, nelle stesse prove, rispettivamente al 93%, all’87%, all’82% e all’80%. Sono cifre davvero importanti, che fanno di questa berlina di segmento D la seconda vettura più sicura nella classifica Euro NCAP 2024.

Škoda: impegno costante per la sicurezza

Il merito del successo dei due nuovi modelli della casa ceca è in buona parte ascrivibile alla robustezza della loro carrozzeria, progettata secondo gli standard più recenti, con incorporati dei componenti in acciaio ad alta resistenza. I numerosi sistemi di assistenza attiva migliorano il quadro, prevedendo situazioni potenzialmente problematiche.

Comprensibile la soddisfazione dei vertici aziendali, espressa per voce di Johannes Neft, membro del consiglio di amministrazione Škoda Auto nell’area dello sviluppo tecnico:

“La sicurezza dei clienti e di tutti gli altri utenti della strada è la nostra massima priorità. Siamo quindi lieti di ricevere le valutazioni a cinque stelle per la Škoda Kodiaq di seconda generazione e la Škoda Superb di quarta generazione nel test Euro NCAP. Il fatto che abbiamo esteso la nostra scia felice in questo ambito, anche dopo l’introduzione dei parametri di test più severi nel 2023, conferma il nostro chiaro impegno verso i più elevati standard di sicurezza”.