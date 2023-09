Skoda festeggia tre milioni di SUV prodotti, in arrivo la nuova Kodiaq

Skoda è un marchio in forte crescita nel mercato automobilistico, grazie soprattutto alla sua gamma di SUV che offre modelli per tutte le esigenze e le tasche. La casa ceca ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei tre milioni di SUV prodotti, a partire dal lancio del primo modello del genere, lo Yeti, nel 2009. Il veicolo simbolo di questo successo è una Kodiaq Sportline di colore nero, uscita dalla linea di montaggio dello stabilimento di Kvasiny, nella Repubblica Ceca.

Skoda nelle scorse ore ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei tre milioni di SUV prodotti

La Kodiaq ha debuttato nel 2016, segnando l’inizio di una nuova era per il marchio. Si tratta di una vettura spaziosa e versatile, capace di ospitare fino a sette persone e di offrire prestazioni e comfort di alto livello. Dopo la Kodiaq, Skoda ha ampliato la sua offerta di SUV con la Karoq nel 2017, la Kamiq nel 2019 e la Enyaq nel 2020. Quest’ultima è la prima SUV completamente elettrica del marchio, basata sulla piattaforma modulare MEB del gruppo Volkswagen. La Enyaq ha avuto anche una versione coupé, presentata quest’anno e in arrivo nelle concessionarie nei prossimi mesi. Tra i modelli regionali, segnaliamo che Skoda ha lanciato la Kamiq GT in Cina e la Kushaq in India.

Attualmente, i SUV rappresentano quasi il 50 per cento delle consegne globali di Skoda che produce le sue vetture in Repubblica Ceca, Cina, India, Ucraina e Slovacchia. Il marchio non intende fermarsi qui e ha già annunciato l’arrivo della nuova generazione della Kodiaq entro poche settimane. Si tratterà di una sorella della nuova Volkswagen Tiguan. La nuova Kodiaq avrà anche una variante ibrida plug-in con un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. Vedremo dunque quali sorprese ci riserverà la casa automobilistica ceca con questo atteso modello.