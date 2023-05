Nuova Skoda Kodiaq: il debutto è dietro l’angolo [RENDER]

Nuova Skoda Kodiaq è vicina al debutto. La seconda generazione del celebre crossover di Skoda di recente è stata avvistata in alcune foto spia in versione prototipo camuffato. Nonostante le coperture queste immagini hanno lasciato intendere quelli che saranno i principali cambiamenti del modello rispetto alla prima generazione attualmente presente sul mercato che è stata lanciata nel 2016 e che nel 2021 ha ricevuto un restyling di metà carriera.

Ecco quale design potrebbe avere la nuova Skoda Kodiaq

Queste foto spia hanno ispirato un nuovo render di Nikita Chuiko per il sito Kolesa. Il designer e creatore digitale ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo veicolo quando finalmente sarà presentato. Nuova Skoda Kodiaq manterrà proporzioni simili al modello attuale così come lo stile del frontale con fari “a due piani”. Quello che cambierà sarà la forma dei gruppi ottici e anche la griglia del radiatore. Anche il cofano diventerà un po’ più piatto rispetto alla versione odierna.

Nuova Skoda Kodiaq mostra modifiche anche al profilo laterale con la forma dei finestrini che cambia a causa del tetto più spiovente. I fari posteriori saranno collocati in una posizione notevolmente più elevata rispetto ad oggi. La loro forma non è ancora stata individuata per via delle pesanti camuffature ma ipotizziamo che, come gli ultimi modelli del brand del gruppo Volkswagen, avranno uno stile orizzontale. La nuova Skoda Kodiaq utilizzerà la piattaforma MQB e la sua gamma di motori manterrà ancora propulsori a combustione. Il debutto è previsto per la fine del 2023.