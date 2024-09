Škoda Fabia: 25 anni per un’auto di grande successo

La Škoda Fabia compie 25 anni. È passato un quarto di secolo dal lancio della prima generazione del modello, che ha segnato l’inizio di una nuova era per la casa ceca, nel segmento delle piccole. Il debutto avvenne al Salone dell’Auto di Francoforte, il 14 settembre 1999. Immediato il feeling con il pubblico. Quella vettura non faticò a conquistare rapidamente i potenziali clienti, grazie anche alla sua tecnologia avanzata.

Solide le basi commerciali plasmate dal modello, poi confermate dalle tre generazioni successive. I risultati delle vendite stanno a confermarlo. Nei 25 anni di vita, la Škoda Fabia è stata piazzata in quasi cinque milioni di esemplari. Questa vettura ha scritto una straordinaria storia di successo per la casa automobilistica di Mladá Boleslav. L’eredità continua in modo luminoso, con una forte domanda internazionale per il modello attualmente in listino, che prosegue la felice scia commerciale.

Il debutto della versione iniziale, come dicevamo, avvenne al Salone dell’Auto di Francoforte del 1999, nella forma di una berlina a cinque porte, lunga 3.960 mm, destinata a prendere il posto della Felicia. Meno di un anno dopo il lancio, seguì una versione station wagon. Nel 2001 entrò in produzione la berlina. Ampia la gamma di propulsori offerti alla scelta della clientela.

Nel 2007 fu il turno della seconda generazione del modello. Basata sulla stessa piattaforma della prima, l’auto risultava in questa veste leggermente più lunga (+22 mm) e alta (+47 mm) della precedente. Al Salone di Parigi del 2014 risale la presentazione della Škoda Fabia di terza generazione. Dal punto di vista tecnologico, nel nuovo step, si è giovata della moderna piattaforma PQ26, mentre il design ha assunto linee più nitide e dinamiche, aiutate da un cambiamento nelle proporzioni. Miglioramenti significativi si sono registrati anche sul fronte della sicurezza e del comfort.

Nel 2021 è giunta la quarta generazione dell’auto ceca, attualmente in listino, più grande e spaziosa e con funzionalità all’avanguardia come Travel Assist 2.0, parcheggio automatico, assistenza alla corsia, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza laterale per i cambi di corsia e assistenza frontale con protezione predittiva per pedoni e ciclisti. In tutte le generazioni, la Škoda Fabia si è messa in mostra anche nel mondo dei rally, con performance di grande spessore, ben note agli appassionati.